Autònoms: el que ningú ens explica i tots hauríem de saber

Amb aquest títol, Nous Tràmits Grup va organitzar la seva darrera jornada dirigida al Gremi de Perruquers de Girona, un col·lectiu que integra un gran nombre de professionals autònoms. Durant l'acte Gerard Masa, CEO de Nous Tràmits Grup, va informar sobre el que s'ha de tenir en compte per evitar futurs inconvenients.

Masa va mostrar algunes dades d'estudis recents sobre jubilació: "El 96% de la població està preocupada per la sostenibilitat del sistema públic de pensions i pel fet que no puguin mantenir el seu nivell de vida una vegada retirats", "el 90% desconeix com pot planificar el seu futur financer" o "el 96% dels enquestats considera que l'Estat hauria d'informar amb antelació de l'import estimat de la pensió que es percebrà en el moment de la jubilació".

Segons el CEO de Nous Tràmits Grup, la importància de construir un futur amb tranquil·litat per l'autònom i la seva família passa per una bona planificació. La vida personal i professional de les persones està plena d'alts i baixos, per això és imprescindible escollir un bon assessor financer que ens pugui assessorar en la presa de decisions tan importants quan es parla de planificació de la jubilació i planificació de cobertures vitals.

Vídeo de la jornada





Quins aspectes s'han de tenir en compte quan es fa una planificació financera?



Elaborar un llistat d'actius que tinguem actualment.

Estimar la pensió pública que, amb la normativa actual, percebrem.

Quan hem d'estalviar per assolir l'objectiu de jubilació.

Planificar els estalvis amb un correcte ordre i coherència.

Calcular altres ingressos que puguem percebre.

Calcular els passius.

Avaluar una correcta gestió del risc: i si em passa alguna cosa? Està protegida la meva família?

Avaluar les variables com, fiscalitat, inflació o rendibilitat.

I sobretot, i el més important: ajustar el Pla periòdicament.

Els experts de Nous Tràmits Grup aporten tranquil·litat, assessorament i protecció a l'autònom perquè es pugui centrar amb el seu negoci sense preocupacions. El seu coneixement transversal sobre les necessitats de les empreses i les persones que hi ha al darrera, els converteix en un important col·laborador per organitzar els objectius i buscar solucions a les inquietuds.

Quin és el millor moment per començar a treballar el pla?

Qualsevol moment és bo, però la campanya de la renta ens pot servir de pretext per fer-ho: per analitzar com ha anat l'any i planificar l'any següent.