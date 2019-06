Canadell es compromet a ser «inclusiu» des de la Cambra

L'empresari independentista Joan Canadell va exigir a la Generalitat i als partits «unitat» com a «clau de l'èxit» i «única condició necessària» per aconseguir la independència de Catalunya i ha demanat diàleg, també amb l'«Estat i, sobretot, amb tota la societat». Canadell va ser escollit ahir nou president de la Cambra amb 36 vots a favor i 18 en blanc.

L'elecció es va celebrar ahir a la Llotja de Mar de Barcelona i ha comptat amb la presència de diversos dels candidats, com José Maria Torres, que forma part del ple, i Carles Tusquets, que també n'és membre i va optar a la presidència. De fet, Tusquets va recórrer a un notari per fer constar que hi ha un recurs d'alçada contra els resultats de les eleccions del maig passat per suposades irregularitats.

Canadell va fer un segon prec i va demanar als empresaris contraris a la independència a «forçar l'Estat a respectar la voluntat del poble de Catalunya» i que «Catalunya segueixi lluitant pels seus drets encara que suposi inestabilitat». Segons Canadell, aquesta inestabilitat «no ha afectat l'economia».