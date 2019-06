La Marea Pensionista de Girona es va reunir ahir davant l'Ajuntament de Girona en comptes de fer-ho a la plaça Independència com de costum perquè aquesta estava reservada per altres esdeveniments. El membre de la plataforma Àngel Casadesús va recordar que des de fa aproximadament dos anys es concentren cada dilluns per reivindicar que «volem unes pensions públiques i dignes per a tothom», incidint sobretot en la desigualtat que encara pateixen les dones.