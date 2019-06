El 26% dels autònoms inicia el negoci per no tenir una altra opció

El 26% dels treballadors no assalariats a Espanya declaren iniciar un negoci per no disposar d'altres opcions, per sobre del 20% de la mitjana europea i només superat per Letònia, Portugal i Àustria, segons l'Enquesta Europea de condicions Laborals.

Així ho recull el Banc d'Espanya en el seu article analític sobre Caracterització de l'ocupació no assalariada a Espanya des d'una perspectiva europea, publicat aquest dimarts, en el qual mostra que l'ocupació no assalariada és «molt heterogeni» i comprèn en l'actualitat el 16% dels ocupats, taxa lleugerament superior a la mitjana de la UE.

El Banc d'Espanya assenyala que en aquest col·lectiu estan sobrerepresentats, respecte a l'estructura prevalent entre els assalariats, els homes, els majors de 50 anys, les persones amb un nivell d'estudis baixos i les persones que exerceixen la seva activitat en sectors tradicionals, com l'agricultura, el comerç, el transport i l'hostaleria.

A més, assenyala que a Espanya la incidència de l'ocupació no assalariada econòmicament dependent d'un només client és «relativament moderada» respecte al que ocorre en altres països europeus, però destaca l'elevada incidència dels empleats no assalariats que trien treballar per compte propi per necessitat, davant la falta d'alternatives.