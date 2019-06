El ciment avisa que la baixa inversió dificulta la recuperació

El sector del ciment a Catalunya avisa que la manca d'inversió en infraestructures per part de les administracions públiques impossibilita que aquesta indústria surti de les xifres negatives dels anys de la crisi. En el seu últim baròmetre del ciment, el sector palpa un «canvi de tendència» en el mercat a Catalunya, amb un augment de gairebé el 6% respecte al mateix període de l'any passat, però la caiguda de les exportacions continua sent forta i dificulta la recuperació. De fet, l'Índex de Demanda del Ciment (IDC) no nota l'augment de consum acumulat a Catalunya sobretot per la baixada de les exportacions, un 31% al març. A més, tot i que al març l'índex va créixer un 0,41%, a l'abril va tornar a caure, un 0,63%, tot i que a menor ritme que els mesos anteriors.

«En qualsevol cas, la indústria cimentera no aconsegueix la recuperació que s'ha produït durant anys al conjunt de l'economia nacional», assegura Salvador Fernández Capo, president de Ciment Català. El sector apunta a la «manca d'inversió en infraestructures per part de les administracions públiques», que ha caigut en un 80% en els últims 10 anys, i es manté en mínims històrics des del 2011. Ens els últims 12 mesos, a Catalunya s'han consumit 1,82 milions de tones de ciment. Les exportacions, per la seva banda, han sumat 1,9 milions de tones.

El sector considera que l'increment de costos dels drets d'emissió de CO2 «fan perdre competitivitat» respecte a països que estan fora del mercat d'emissions de Gasos amb Efecte d'Hivernacle i «penalitzen» l'activitat exportadora.