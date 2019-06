Gas Gas prepara un ERO temporal per tota la plantilla

Els propietaris de Torrot Gas Gas de Salt han comunicat als sindicats que prepara un nou expedient de regulació d'ocupació (ERO) amb caràcter temporal, que afectarà a tota la plantilla, tant a la fàbrica com a les oficines, amb un total de 112 persones. La companyia va comunicar la decisió als sindicats el passat dilluns i demà està prevista una reunió per a concretar els detalls.

La direcció de la firma té la intenció de retallar la durada de la jornada laboral. Amb l'ERO, es mantindria l'activitat a la planta de Salt i en la resta de departaments, ubicats a Mataró. L'objectiu, segons publica Expansión, és seguir atenent totes les comandes i la mesura es planteja per fer més operativa la companyia i garantir la seva viabilitat.

Torrot està controlada en un 62% per Black Toro Capital (BTC) i en un 38% per Iván Contreras, conseller delegat i fundador. La companyia travessa una delicada situació financera i busca una nova injecció de capital. El 2017, Torrot Electric Europa va facturar 40,3 milions, un 163% més que el 2016, però va perdre 3,49 milions, el que va suposar reduir els números vermells un 26%.

Els representants dels treballadors van rebre ja una alerta a principis d'abril. En el seu moment ja se'ls va advertir que Gas Gas havia patit una caiguda en les vendes que li fa difícil arribar als objectius previstos i va arribar a presentar a Treball una proposta d'ERO d'extinció. La direcció de la fàbrica de motos de Salt va oferir indemnitzacions de 27 dies per any per als 24 treballadors a qui afectava l'ERO d'extinció. L'empresa manté que no pot reduir el número d'acomiadaments, però sí que s'ha obert a facilitar recol·locacions i a tornar a contractar aquells qui ara perdin la feina en cas que s'incrementi la producció. El comitè, però, ha rebutjat aquesta proposta de ple.

No és la primera vegada que Gas Gas està en situació de risc. L'empresa saltenca de motos Gas Gas, va arribar a tenir la producció aturada durant un any i va arrencar de nou la primavera de 2016. El fabricant de motos elèctriques Torrot va adquirir Gas Gas el novembre de 2015. De les tres ofertes que es van presentar, la seva era la més elevada; oferia 9,66 milions per adquirir la marca de Salt i ho acompanyava d'una inversió de 13 milions en tres anys per reflotar-la. A més, proposava subrogar contractes a 55 treballadors.