L'Estat convoca processos selectius per cobrir 8.102 places en l'AGE

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) va publicar dilluns diversos processos selectius per cobrir 8.102 places en l'Administració General de l'Estat, corresponents a l'oferta d'ocupació pública del 2018 i, en alguns cossos, també del 2019. Es convoquen processos selectius per cobrir, pel sistema d'ingrés lliure, 1.444 places en el Cos General Administratiu de l'AGE i 2.029 en el Cos General d'Auxiliars Administratius. Amb la publicació al BOE, a partir d'aquest dilluns fins al 15 de juliol els interessats podran presentar les seves sol·licituds per participar en els diferents processos selectius.