L'euro desperta la ira de Donald Trump

El president dels Estats Units, Donald Trump, va criticar Draghi per haver anticipat que l'organisme considerarà necessaris estímuls addicionals. «Mario Draghi acaba d'anunciar que podrien arribar nous estímuls, la qual cosa immediatament ha fet caure l'euro enfront del dòlar, fent que sigui injustament més fàcil per a ells competir contra els Estats Units», va afirmar el president dels Estats Units a Twitter. «Han estat fent això durant anys, juntament amb la Xina i uns altres», va afegir Trump.

Minuts abans que el president de l'institut emissor de la zona euro alimentés les expectatives d'una pròxima baixada dels tipus d'interès, així com de la reactivació del programa de compres de deute, cada euro es canviava per 1,1242 dòlars en el mercat. Després del discurs, els euros es canviaven per 1,1185 bitllets verds.

En comentaris realitzats posteriorment a Sintra, el president del BCE va reiterar que l'institut emissor de l'eurozona està preparat per emprar tots els instruments a la seva disposició per complir el seu mandat i va subratllar que la seva política «no té com a objectiu el tipus de canvi».