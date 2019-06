BBVA estrena a Girona la nova oficina per a la transformació digital

El BBVA ha estrenat el seu nou concepte d'oficina a la plaça Marquès de Camps de la ciutat de Girona. L'entitat ha portat la seva transformació a la xarxa comercial a Espanya a través d'un tipus d'oficina bancària, de major grandària –més de 1.000 metres quadrats– i amb més recursos especialitzats, que anomena Centre de Banca de Clients. Un equip complet de gestors -atenció remota, banca privada, banca personal i pimes- treballa amb metodologies col·laboratives per oferir al client una experiència única. Ahir, Xavier Llinares, director territorial de BBVA a Catalunya, acompanyat de Quim Soler, director de Zona de BBVA a Girona, i de Gina Bachs, directora del Centre de Banca de Clients de Girona, van donar a conèixer de primera mà el nou model.

Durant la visita, Llinares va assenyalar que «la sucursal evoluciona per a la prestació de més valor afegit». Un dels canvis importants és el disseny d'aquestes noves oficines. En una zona independent i no accessible al client, a la planta superior, els gestors comparteixen l'espai de treball: tant l'equip de BBVA Amb tu (atenció remota) com el de banca privada, banca personal i pime. Aquesta metodologia permet compartir coneixement i treballar de forma col·laborativa.

El Centre de Banca de Clients de Girona està situat en ple cor de la ciutat a la plaça Marquès de Camps en un edifici de 2.000 metres de superfície, dels quals l'oficina disposa d'una extensió de 1.000 metres quadrats accessibles. Compta amb nova imatge i unes instal·lacions tecnològiques innovadores, amb quatre caixers automàtics d'última generació per realitzar tota l'activitat bancària diària, tant ingressos i retirades d'efectiu com operacions sobre rebuts, transferències, recàrregues mòbils o consultes; i sis sales de reunions per realitzar gestions personals amb els clients, una sala informal per a aquelles gestions que requereixin menys privacitat i un gestor de benvinguda perquè el client se senti acompanyat des que entra a l'oficina. Es tracta del primer centre obert a Girona, de les vuit sucursals que l'entitat té a la capital i de les 54 de què disposa a tota la demarcació. En aquest oficina de Girona treballen 32 treballadors, amb horari flexible.



Tenir en compte el temps

En aquest nou model també s'ha donat resposta a la importància de la variable temps, els clients poden ser assessorats amb cita prèvia sense cap temps d'espera. En definitiva, BBVA acompanya «els seus clients en la presa de decisions a través d'experiències senzilles i mitjançant la forma més convenient que triïn per relacionar-se amb el seu banc», va dir Llinares.

D'altra banda, des de la concepció del projecte, «BBVA ha implementat diferents estratègies de sostenibilitat», segons el director territorial de Catalunya, en el seu disseny i construcció per generar un impacte positiu en l'entorn. Són espais amb sistemes d'eficiència energètica, sense arxius ni papereres individuals, amb l'objectiu d'avançar cap a espais sense paper i amb una recollida selectiva de residus.

El Grup BBVA continua el seu procés de transformació, amb un augment de la base de clients digitals i mòbils, així com de les vendes digitals. Els clients digitals del Grup han crescut un 23% en un any, fins a assolir 26 milions el setembre de 2018. Els clients mòbils són 21,7 milions, un 37% més que el setembre de 2017. El conjunt de clients digitals suposen ja un 49% del total, molt a prop de l'objectiu d'acabar l'any amb la meitat dels clients del Grup BBVA interactuant per canals digitals.