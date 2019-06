El comitè de Torrot-Gas Gas tem que l'ERO temporal desemboqui en un «tancament encobert»

L'expedient de regulació d'ocupació (ERO) temporal a Torrot-Gas Gas afectarà 128 treballadors (el 100% de la plantilla) i la companyia vol començar a aplicar-lo a partir de l'1 de juliol. Tindrà una durada de sis mesos, durant els quals els treballadors aniran a l'atur en funció de les necessitats de producció. El comitè i els representants sindicals critiquen que la direcció s'ha tancat en banda i "no vol compensar res" i temen que l'expedient desemboqui en un "tancament encobert". La secretària general de la FICA-UGT a Girona, Isabel Martínez, concreta que el fabricant de motos pateix "problemes greus de tresoreria", perquè acumula 41 milions d'euros de pèrdues en tres anys, i reclama al fons d'inversió que hi ha al darrere que "posi diners per garantir la continuïtat" de Torrot-Gas Gas.

La direcció de Torrot-Gas Gas, que fabrica motos elèctriques i de competició, ha comunicat aquest dijous al comitè els detalls de l'ERO temporal que afectarà el 100% de la plantilla. La companyia preveu començar a aplicar-lo a partir de l'1 de juliol i avui mateix, de fet, ja s'ha obert el període de negociació (perquè la llei marca que, en aquests casos, ha de ser de quinze dies).

L'expedient tindrà una durada de mig any, durant el qual la plantilla aniria a l'atur. "Anirien regulant i desregulant la gent en funció de les necessitats de producció; però el gran problema és que no es preveuen fer més motos i tampoc hi ha diners per comprar la matèria primera", explica la secretària general de la FICA-UGT.

En total, l'ERO afectarà 128 treballadors. D'aquests, 95 treballen a la fàbrica que Torrot-Gas Gas té a Salt (62 a la secció de motos de competició que es venen sota el segell de Gas Gas i els 33 restants, fabricant motos elèctriques per a Torrot). N'hi ha onze més que treballen a Vilablareix (on la companyia produeix un velocípede) i els restants es reparteixen entre les oficines de Mataró, Madrid i Cadis (on Torrot-Gas Gas construeix una fàbrica).

Isabel Martínez concreta que, ja d'entrada, l'empresa no s'ha obert a compensar res. "Estem molt decebuts", explica la secretària de la UGT. Entre d'altres, el comitè ha demanat a Torrot-Gas Gas que els complementi l'atur durant el temps que no treballin, les vacances o no perdre les pagues extra. "I allò que és més important: si en el cas hipotètic que s'anés a concurs de creditors o la companyia acabés tancant, si s'acabaria reposant aquest temps d'atur", diu Martínez.

La resposta per part de Torrot-Gas Gas, però, ha estat una negativa rotunda. "Ens han dit a tot que no, i la situació pinta malament", admet la representant sindical de la UGT. Demà, les dues parts tenen una nova reunió al matí per continuar negociant l'ERO.



Un "tancament encobert"

El comitè i els sindicats temen que l'ERO temporal acabi desembocant en un "tancament encobert". I per això, demanen a Black Toro Capital, el fons d'inversió que hi ha al darrere de Torrot-Gas Gas, que aboqui més diners. "Si realment es creuen el projecte, que hi apostin", subratlla Martínez.

Des de la direcció, se'ls ha dit que durant aquests sis mesos confien poder trobar un nou inversor. Però els treballadors en recelen. Diuen que a la fàbrica de Salt la producció ja es troba "sota mínims" i que, de fet, ja hi ha treballadors que han optat per buscar altres feines veient la situació que travessa el fabricant de motos.



"No hi ha diners ni tresoreria"

La secretària general de la FICA-UGT explica que Torrot-Gas Gas pateix "problemes greus de tresoreria". "Estem parlant que l'empresa potser pot garantir la propera nòmina i poc més; és un autèntic drama, perquè estem parlant del futur i del pa de moltes famílies", subratlla Isabel Martínez.

De fet, la secretària general de la UGT explica que, segons apareixia a la documentació de l'ERO d'extinció que l'empresa va presentar aquesta primavera –i que no va acabar aplicant- el fabricant de motos "acumula 41 MEUR de pèrdues en tres anys". "Això és una sagnia, i aquesta quantitat va incrementant-se", diu la portaveu sindical. Durant el darrer exercici, a més, Torrot-Gas Gas també va patir una davallada de vendes de més del 50% (passant dels 39,3 MEUR de facturació del 2017 als 22 de l'any passat).

El comitè i els sindicats ja alerten, però, que la plantilla no es quedarà de braços creuats. "En funció del què ens diguin demà, farem una assemblea i respondrem amb contundència; però no ens quedarem aturats esperant que juguin amb el nostre futur", conclou Isabel Martínez.