Hisenda tornarà l'IRPF de maternitat i paternitat a qui va reclamar sense èxit

La ministra d'Hisenda en funcions, María Jesús Montero, va avançar ahir que l'Agència Tributària retornarà la part de l'Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF) de les prestacions de maternitat i paternitat abonada des del 2014 als 8.000 contribuents que no podien rebre-la, inclosos els que van reclamar i van ser rebutjats.

En declaracions als mitjans després de reunir-se amb l'Associació d'Afectades i Afectats per l'IRPF de Maternitat i Paternitat, la ministra va explicar que els afectats hauran de seguir el mateix procediment que la resta de mares i pares, és a dir, omplir un formulari a la pàgina web de l'Agència Tributària, que ara els permetrà fer-ho.



Cap paper més si ja s'ha reclamat

Els que ja hagin presentat la seva reclamació mitjançant el formulari no hauran de fer cap altra actuació.

D'aquesta manera, va destacar la ministra, s'universalitza l'exempció de l'IRPF a les prestacions de maternitat i paternitat, amb efecte retroactiu per als exercicis no prescrits, és a dir, des de 2014.

Des que es va iniciar el procediment, Hisenda ha tornat les quantitats d'IRPF abonades i ara declarades exemptes a 734.000 mares i pares, per un total de 960 milions d'euros i una mitjana de 2.000 euros per a les dones i 480 euros per als homes, va afegir la ministra.