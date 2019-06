El CGPJ felicita el jutjat especial de les clàusules sòl de Girona per la tasca feta

La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) va felicitar el magistrat titular del jutjat número 3 de Girona, especialitzat en clàusules sòl, la lletrada de l'administració de justícia i els funcionaris per la seva dedicació durant l'any passat tot i la sobrecàrrega de feina.

El jutjat, especialitzat en clàusules abusives, va tenir durant la segona meitat del 2018 una càrrega de feina del 334% i, segons el CGPJ, la dedicació del jutge va ser del 680%. El president del Tribunal Superior de Justícia (TSJC), Jesús Maria Barrientos, ja va admetre el mes passat que el jutjat viu una situació de «col·lapse» per l'allau de recursos que hi entren. Només durant l'any passat va haver d'assumir-ne 2.500 de nous, una dada que, segons Barrientos, suposa el doble del que es considera un volum òptim.

La felicitació s'ha acordat a proposta del servei d'inspecció del CGPJ. La inspecció va concloure que la bona situació del jutjat es deu a «l'esforç del magistrat i de la lletrada titular, així com a la col·laboració de tota la plantilla, malgrat que no es exigible un nivell com aquest de dedicació de manera continuada».