Les exportacions gironines agafen embranzida a l'abril i creixen fins a un 23%

Les exportacions gironines han agafat embranzida durant l'abril i han arribat a registrar un creixement de fins al 23,6%. En total, durant aquest mes s'han fet vendes a l'exterior per valor de 511,8 milions d'euros (MEUR), una xifra molt superior als 413,9 que es van registrar durant l'abril del 2018. L'increment de les vendes a l'exterior s'explica, sobretot, pel bon comportament que mantenen tant la indústria càrnia com les químiques. El clúster gironí –centrat sobretot en el porc- ha arribat a exportar fins a un 40% més. De retruc, segons recullen les dades del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, això també es nota en l'acumulat de l'any. Durant el primer quadrimestre del 2019, les exportacions gironines ja sumen 1.855 MEUR (gairebé un 8% més en relació al mateix període de l'any passat).

L'empenta exterior de les empreses gironines s'ha deixat notar amb força durant l'abril. Segons recull l'estadística que periòdicament publica el Ministeri, des del territori s'han fet exportacions per valor de 511,80 MEUR. Una xifra que en comparació amb el mateix mes del 2018 representa un salt endavant significatiu, perquè suposa un augment de fins al 23,6%.

El bon comportament exterior s'explica, sobretot, per dos sectors que són motor econòmic a la demarcació. El primer és l'agroalimentari, que durant el mes d'abril ha exportat per valor de 206,1 MEUR (un 30,9% més).

I dins d'aquest, la preeminència del carni continua essent indiscutible. De fet, les empreses d'aquest clúster gironí han agafat velocitat de creuer, i a l'abril han arribat a créixer fins a un 44% en exportacions de canals i despulles d'animals (passant dels 92,6 MEUR als 133,64 MEUR d'un any a l'altre). Sobretot per l'obertura cap a tercers països, on l'aposta pel gegant asiàtic cada cop s'incrementa més (perquè la Xina, aquest abril, ja s'ha situat com a quart destí de les exportacions gironines).

Al costat de l'agroalimentari i les càrnies, l'altre sector que ha agafat volada durant el mes d'abril ha estat el de la química gironina. Segons recull l'estadística del Ministeri, les seves empreses han incrementat fins a un 39,7% les vendes a l'exterior (fent exportacions per valor de 102 MEUR).

Les dades, a més, també permeten veure com el pes d'aquest dos sectors és indiscutible. Perquè les vendes a l'estranger de les empreses agroalimentàries i químiques gironines durant el mes d'abril suposa gairebé el 60% de totes les exportacions que s'han fet des de comarques gironines.



Un 7,7% més en l'acumulat de l'any

De retruc, els bons registres del mes d'abril també es deixen notar en l'acumulat de l'any. Si durant el primer trimestre del 2019 les exportacions gironines havien crescut un 2,7%, un cop s'hi sumen les dades d'abril aquest percentatge s'enfila fins al 7,7%.

En concret, segons recull l'estadística del Ministeri, des de la demarcació ja s'han fet vendes a l'exterior per valor de 1.855.041,73 euros. I novament, les empreses agroalimentàries i les químiques continuen liderant el rànquing de sectors més enfocats cap a l'exterior.

Al costat dels productes, les dades també permeten fixar-se en quins són els principals destins de les exportacions gironines. I aquí, com ja és habitual, França (482,49 MEUR) continua encapçalant la llista, amb molta diferència respecte els altres mercats que li venen al darrere (i que sobretot, s'explica per la proximitat).

A aquest destí el segueixen Itàlia (148,43 MEUR), Alemanya (129,83 MEUR) i Portugal (104,86 MEUR). Per darrere d'aquests països de la Unió Europea, però, ja s'hi troba la Xina (97,95 MEUR). I dins els primers quinze mercats on arriben els productes gironins, també n'hi ha d'altres d'extracomunitaris (com el Japó, els Estats Units, Corea del Sud i Mèxic).



Superiors a les importacions

En paral·lel, l'estadística també permet veure com les vendes que les empreses gironines fan a l'exterior continuen essent superiors a les importacions. De fet, a la demarcació, el valor de les exportacions gairebé ha doblat el d'aquells productes que s'han fet venir de fora. En concret, entre gener i abril, les importacions, si bé han crescut un 4,4%, s'han situat en 939,5 MEUR (davant els 1.855,04 MEUR de les exportacions).