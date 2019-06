La patronal gironina FOEG va organitzar una trobada empresarial amb l'ambaixador d'Espanya a l'Equador, Cristóbal Roldán, per tal de promoure les relacions comercials amb les empreses gironines. El sector de l'alimentació de la demarcació també hi veu possibilitats i es considera que representa un primer pas per establir-hi contactes.