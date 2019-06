Noel Alimentaria llança al mercat un nou envàs amb un 25% menys de plàstic

La garrotxina Noel Alimentaria acaba de llançar al mercat els seus primers envasos amb un 25% menys de plàstic. Concretament, els productes que ja presenten aquest nou packaging són els de la gamma Grand Bouquet, tant en els formats de llesca gran com en les llesques fines. Des de la companyia s'afirma que «la nostra estratègia per fer front al problema de l'excedent de plàstic a escala mundial se centra a aplicar el que internament hem denominat les 4Rs: reduir, reciclar, reemplaçar i reutilitzar». A més, considera «primordial augmentar l'ús de monomaterials i l'ús de paper en detriment de l'ús dels plàstics, així com utilitzar el cartró i el plàstic residual de Noel per a l'elaboració de nou packaging seguint un circuit d'economia circular».



Conservar el producte

Tot i presentar una menor quantitat de plàstic en la seva composició, el nou envàs conserva totes les propietats que garanteixen la seguretat alimentària i l'òptima conservació del producte.

A més, els nous envasos també compten amb l'exclusiu sistema de tancament E-Close, basat en la tecnologia PSA (Pressure Sensistive Adhesive), que manté el producte fins a dues vegades més fresc, conservant totes les seves propietats fins a 6 dies més que els envasos habituals d'embotit que no disposen d'aquesta tecnologia, segons un estudi intern.

L'objectiu de Noel és fer extensible, de manera progressiva, la reducció de plàstic dels envasos a tots els productes del seu catàleg.