El «Pla Juncker» mobilitza més de 400.000 milions en inversions a la Unió Europea

El «Pla Juncker» ha mobilitzat més de 400.000 milions d'euros en inversions a la Unió Europea, segons les darreres dades de la Comissió Europea. Aquest mes de juny el total de fons invertits per aquest pla a tots els estats membre pugen a 75.000 milions d'euros. «Això mostra que utilitzant una petita quantitat de pressupost de la UE com a garantia es pot atreure inversió privada per al bé públic», va defensar l'eurocomisari d'Ocupació i Creixement Jyrki Katainen. Actualment, Grècia, Estònia, Bulgària, Portugal i Letònia són els països del bloc on més inversions s'han mobilitzat.



Espanya, tercer país en ajudes

Espanya ha rebut uns 8.700 milions d'euros d'aquestes inversions estratègiques que, calculen, ha generat una inversió total de 43.000 milions d'euros. Si bé l'Estat és el tercer país que més ajuda ha rebut de Brussel·les, és el desè a l'hora d'atraure més fons alternatius.

Sota el nom de l'actual president de la CE, Jean-Claude Juncker, es tracta d'un pla per fomentar les inversions al vell continent a través de nous recursos i mecanismes financers i ajuda a projectes. El seu objectiu és crear 1,4 milions de llocs de treballs a la UE i fer créixer el PIB un 1,3% el 2020.