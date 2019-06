El 85% de les empreses estan implementant processos de transformació digital

Un 85 per cent de les 307 empreses que han participat en l'estudi «Future of Jobs in the Digital Era» està implementant processos de transformació digital, davant d'un 15% que confessa no haver iniciat el camí cap a la digitalització. A l'estudi, l'objectiu del qual és conèixer l'impacte de la transformació digital en el mercat laboral i en els nous perfils professionals emergents, han participat empreses procedents d'Espanya, Canadà, Àustria, Suïssa, Itàlia, Gran Bretanya i Colòmbia. Entre les solucions digitals més implementades destaquen el Big Data, en primera posició (69,6%), seguit del Cloud (56,5%) i del CRM (52,2%). La Intel·ligència Artificial s'ha fet un lloc en la realitat digital de moltes empreses (34,8%), ocupant la sisena posició.

Quan es pregunta a les empreses per les solucions digitals amb un major impacte en el client actual, entre les respostes obtingudes destaquen els sistemes predictius (33,3%) i la tecnologia Blockchain (22,2%), en tercera i quarta posició, respectivament. Sorprenentment, aquestes solucions no despunten com les més implementades a les empreses. Una formació en gestió (50%) o tècnica (30,8%) podrien resoldre aquesta diferència entre una necessitat latent del mercat i la disponibilitat de professionals preparats per afrontar-la. Així ho corrobora l'anàlisi, segons el qual, garantir l'ocupabilitat de molts perfils en el mercat també pot passar per crear un negoci propi (42,3%), participar en start-ups (30,8%) o adquirir un nou rol amb més opcions laborals (26,9%).

Mentre que la majoria d'enquestats (96,3%) admeten que la implementació d'eines i processos digitals millorarà els resultats de l'empresa en un curt i mitjà termini, i un 62,5% de firmes han invertit més de 100.000 euros en implantar processos digitals, cap enquestat pateix per la desaparició de la seva professió. Això sí, el 50% dels enquestats augura que entre un 1% i un 25% de les seves tasques seran automatitzades aviat, davant d'un 32,5% que veu com entre un 25%-50% de les seves funcions seran automatitzades en un futur pròxim. La resta (17,9%) considera que entre la meitat i el 75% de les tasques seran automàtiques properament.