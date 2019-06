Aproven l'augment del 0,25% addicional del sou dels funcionaris

El Consell de Ministres va aprovar ahir l'acord pel qual es fa efectiu l'increment addicional del 0,25% del salari dels empleats públics, que es farà efectiu des del pròxim 1 de juliol, amb el qual el sou dels funcionaris pujarà aquest any un 2,5%.

Així ho va anunciar la portaveu del Govern en funcions, Isabel Celaá, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, en la qual va confirmar que l'Executiu havia donat llum verda a l'acord que farà efectiu l'increment addicional del 0,25% lligat al PIB en les nòmines del mes de juliol.

Celaá va recordar que l'acord subscrit pel Govern amb els sindicats, impulsat per l'Executiu de Mariano Rajoy, va establir que si el PIB augmentava més d'un 2,5% l'any 2018 s'afegiria un 0,25% addicional a la pujada salarial dels funcionaris públics.

Atès que l'INE va confirmar al març que l'economia espanyola va créixer un 2,58% l'exercici passat, el Govern «assumirà la seva responsabilitat» i l'acordat, amb el qual els funcionaris veuran incrementada la seva pujada salarial en un altre 0,25%, que sumat a l'alça del 2,25% aprovat l'1 de gener, eleva la pujada salarial per als empleats públics aquest any fins al 2,5%.

El Ministeri de Funció Pública ja va formalitzar amb els sindicats aquesta pujada divendres passat en la reunió de la Comissió de Seguiment de l'II Acord de millora de l'ocupació pública i de condicions de treball, subscrit el passat 9 de març de 2018, en la qual va traslladar a les centrals sindicals la dada de creixement del PIB i la consegüent pujada addicional del 0,25% dels salaris.

El Ministeri d'Hisenda va destacar en una nota que «compleix amb el compromís de realitzar aquesta millora pactada amb els representants dels empleats públics i d'aplicar-la en la nòmina de juliol com estava acordat».

«L'Executiu sempre ha defensat la dedicació, professionalitat i vocació de servei públic dels funcionaris, artífexs indispensables del bon funcionament de les administracions públiques i peces fonamentals en el desenvolupament d'una democràcia moderna», va subratllar.



Uns 70 euros de mitjana

Per part seva, CSIF va indicar en una nota que farà seguiment perquè comunitats autònomes i ajuntaments també actualitzin les nòmines dels seus empleats públics, i estima que l'increment suposarà una mitjana de 70 euros a l'any.

Segons dades de CCOO, la pujada addicional del 0,25% en l'Administració Local suposarà per al personal administratiu o policies que estiguin en el Grup C, entre 70 i 75 euros més de salari per any complet, mentre que per al personal tècnic superior del grup A l'increment s'elevarà a uns 150 euros anuals.