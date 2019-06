El Dia Internacional de la Gent de Mar enguany està dedicat a les dones del sector

El Port de l'Ametlla de Mar va acollir el diumenge de la setmana passada, dia 16 de juny, una jornada amb diverses activitats relacionades amb el món marítim organitzades per l'Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya (ECNC) amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Gent de Mar, enguany dedicat a les dones. La jornada va començar a dos quarts de deu del matí amb una inauguració de la mà de la consellera del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat, Teresa Jordà. Posteriorment, la consellera va participar en l'activitat de navegació a bord del vaixell-escola Imar Primer i va visitar els tallers i les iniciatives que es van preparar a terra.

Segons apunta el DARP a través d'un comunicat, al llarg de tot el diumenge es van realitzar diverses activitats organitzades i guiades per dones que formen part de l'organització i del professorat de l'Escola amb la col·laboració de la Confraria de Pescadors Sant Pere, de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, del Club Nàutic de la mateixa localitat, de la Federació Catalana de Vela i de l'Associació Catalana de Dones de la Mar. La programació comptava que les activitats tindrien una durada de dues hores i es van oferir de manera gratuïta entre les deu del matí i dos quarts de vuit del vespre. Agricultura subratlla que les activitats del matí estaven reservades a les dones proposades per les entitats col·laboradores de la jornada, mentre que a la tarda hi van poder participar totes les dones que desitgessin iniciar-se en les diferents disciplines. El Departament subratlla que amb aquesta iniciativa es va voler donar l'oportunitat a les dones que ho volguessin a fer un bateig de mar en la goleta de l'escola, Imar Primer, en les embarcacions de vela lleugera, en les muletes Candelera i Sant Pere, snorkel i windsurf/paddle en el paratge de la costa de l'Ametlla de Mar. Al migdia es va organitzar una sardinada popular davant de la Confraria de Pescadors.

Paral·lelament, a terra es va oferir la possibilitat de conèixer el món de la pesca amb tallers sobre nusos, xarxes i cordam guiats per l'Associació Catalana de Dones de la Mar i tallers de pesca sostenible, de vaixells i arts de pesca, de realitat virtual i de residus. El Departament va animar a tothom a compartir les experiències viscudes amb les etiquetes: #IAmOnBoard i #FeminitzemLaMar.



Efemèride per a la gent de mar

El DARP narra que la Conferència de Manila de 2010, en la Resolució 19, decideix declarar el 25 de juny de cada any Dia Internacional de la Gent de Mar. Des de llavors, el Dia de la Gent de Mar és un dia oficial d'observança internacional de les Nacions Unides, organitzat per l'Organització Marítima Internacional, amb el propòsit de reconèixer l'aportació única que realitza la gent del mar de tot el món al comerç marítim internacional, a l'economia mundial i a la societat civil en general. La campanya d'enguany, I Am On Board with gener equality vol destacar el paper de les dones en el sector.