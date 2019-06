Habilitats per al «trading» (i)

La primera regla d'un mètode és la de limitar i controlar les pèrdues, ja que resulta impossible evitar operacions negatives, ni tan sols Warren Buffet té el cent per cent d'encerts. La metodologia del sistema no pot basar-se en pressentiments, sinó en una lògica sostenible que, en idèntiques situacions, permeti obtenir patrons repetibles. El trading no té fi, no hi ha Sant Grial, mai es deixa d'aprendre i millorar.



És possible viure del «trading»?

Rotundament, sí. Ara bé, els percentatges d'èxit no difereixen dels de qualsevol altra activitat o emprenedoria. El 90 per cent de les persones no aconsegueixen guanyar diners a final d'any. Molts analitzen aquesta dada com una amenaça, però darrere d'ella s'amaga la veritable oportunitat. El trading és una activitat on gairebé tothom ho fa malament, esdevenint una conveniència estadística per als que saben evitar aquesta mala pràctica. I precisament en aquest 90 per cert entren tots aquells que no entenen això com una activitat professional, tots aquells que juguen, que no saben per què executen una ordre, o no saben on posar l'stop de protecció. També persones que només van treballar la part tècnica, obviant la part emocional del trader que, fet i fet, és el millor i més delicat indicador. No és senzill viure del trading, però és possible aprenent l'essencial i dedicant el suficient temps a entrenar la tècnica i la ment.



Que necessitem saber?

Aprendre a renunciar. El trading és una contínua renúncia. Renunciar al sentiment de culpa per l' stop loss, a la necessitat de tenir raó sempre, a cedir el nostre control emocional davant el mercat, a no seguir el nostre patró de trading i caure en temptacions i paranys, renunciar a l'addicció per veure sempre oportunitats de guanyar diners (malgrat que el 70 per cent del temps estarem en zona on no cal fer res), oblidar-nos de culpar un tercer per l'operació errada, renunciar al fet que l'operació defineixi la nostra autoestima... Un veritable cúmul de renúncies i conductes que s'han de modificar per a ser trader. Si volem dedicar-nos al trading el canvi és inevitable, millorar és la nostra decisió. La por es té, la covardia es tria. El trader és un explorador del risc, busca respostes diferents per a les mateixes preguntes.