la importància del «team building»

l'ambient empresarial els empleats han de treballar amb una varietat de personalitats diferents. Els equips a les empreses són com peces de trencaclosques que han d'encaixar perfectament, sincronitzar-se entre els seus membres i amb els altres departaments. L'èxit en els negocis depèn moltes vegades de com els membres d'un equip puguin cooperar i complir les tasques diàries. Les activitats o tallers de team building ajuden a aconseguir millors relacions laborals que, al seu torn, tindran un impacte positiu en els processos i objectius de l'empresa.

El team building, a la pràctica, consisteix en construir equips d'alt rendiment que aconsegueixin un elevat nivell de resultats al costat d'una elevada satisfacció i motivació dels seus integrants. Per això el team (equip, en anglès) i el building (edifici o construcció) són dos conceptes que s'associen immediatament amb altura, la que requereix un equip per créixer. També podria sintetitzar-se com a «construcció d'equips».

El team building es tracta d'organitzar activitats per fomentar el treball en equip i la cohesió entre els treballadors amb l'objectiu de millorar la coordinació entre ells i la relació amb l'empresa. Aquest tipus de reunions i esdeveniments s'organitzen generalment fora dels horaris laborals per transmetre la sensació de tractar-se de jornades d'oci i temps lliure compartides amb els companys. D'aquesta forma no només no es perden hores de treball, sinó que s'incentiva els empleats amb activitats de lleure originals que, molt probablement, ells no practicarien a la seva vida personal.

Aquestes dinàmiques de grup són molt importants, ja que cal prendre consciència que els nostres empleats i companys són, primer de tot, persones, i que darrere de cada individu hi ha diferents ambicions, sentiments i estats anímics que ineludiblement acaben repercutint en la seva manera de treballar. Si es vol treure el millor potencial de cada empleat, cal treballar en totes les seves facetes: tant la laboral com la professional. El team building no busca només tenir treballadors «contents», sinó professionals realitzats en tots els nivells. Els beneficis d'aplicar el team building en l'organització són molts:

- Millora la motivació dels treballadors.

-Reforça la confiança mútua entre els diferents membres de l'equip.

-Augmenta l'autoconeixement de les fortaleses i les debilitats de la persona.

-Millora l'ambient de treball i la creativitat dels equips.

- Permet fer una anàlisi de les possibles correccions i millores que es puguin dur a terme dins de l'organització.

- Potencia el lideratge i la capacitat de delegar responsabilitats

- Augmenta la resistència a l'estrès.

- Estimula la confiança i potencia l'esperit de treball en equip.

- Fomenta la comunicació i integració entre les diferents àrees i membres d'una organització.

- Millora la reacció de sagacitat i enginy davant situacions de pressió, canvi o conflictes que puguin sorgir.

En resum, es tracta d'un instrument aplicable a qualsevol tipus d'empresa que desitgi veure millores en el rendiment i els resultats generals de la seva organització. Ja sigui per millorar problemes existents, per augmentar el nivell de moral o simplement per mantenir-lo, es tracta d'un excel·lent instrument per potenciar el creixement personal i professional dels empleats, el que es tradueix en una millora dels resultats econòmics i no econòmics per a l'empresa.

Finalment, una frase per a la reflexió: «Si vols anar ràpid camina sol, si vols arribar lluny ves acompanyat» (Proverbi Masai).