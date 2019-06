Més de 18.500 joves aprenen finances per evitar prendre «males decisions» en el futur

Més de 18.500 alumnes de quart d'ESO de 400 instituts han participat aquest curs en la setena edició del programa d'Educació Financera de les Escoles de Catalunya (EFEC), impulsat per l'Institut d'Estudis Financers (IEF). El projecte, que va celebrar dimarts la seva cloenda a l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya, ha comptat amb la col·laboració de 765 voluntaris del sector financer, que han impartit 2.671 tallers a escoles públiques, privades i concertades d'arreu de Catalunya per tal d'educar els estudiants en finances personals. Segons el director general de l'IEF, Josep Soler, l'objectiu és evitar que aquests joves prenguin en el futur «una mala decisió» que els dugui a l'exclusió financera.

En aquest sentit, Soler va explicar que les competències financeres són «essencials» per mantenir un bon nivell de vida i evitar caure en els «perills» que suposa la «fragilitat financera». De la mateixa manera, la secretària d'Economia de la Generalitat, Natàlia Mas, va considerar que el programa és una «inversió de futur» per als alumnes que hi participen. Així mateix, Mas va assegurar que el contingut dels cursos està «perfectament limitat» i segueix directrius de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic i la UE. Els tallers de l'EFEC s'imparteixen per treballadors voluntaris vinculats a entitats financeres, professionals d'associacions i funcionaris de l'Agència Tributària de Catalunya.