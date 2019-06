El salari mitjà a Catalunya es va situar en els 25.180 ? el 2017

El salari mitjà a Catalunya es va situar en els 25.180 euros el 2017, xifra que representa un augment el 3% en relació a l'any anterior, segons l'Enquesta Anual d'Estructura Salarial de l'INE. Per sexes, el salari mitjà de les dones va ser de 21.801 euros, un 3,3% més que l'any anterior, mentre que els dels homes va ser de 28.323 euros, un 2,7% més. A més, el salari de les dones va representar el 77% del dels homes.

Per sectors, els sous més elevats corresponien a la indústria, amb 30.063 euros, un 1,7% més; seguit de la construcció, amb 24.396 euros, un 0,8% més i els serveis, amb 24.133 euros, un 3,5% més que el 2016. Pel que fa els guanys per hora, es van situar en els 16,06 euros per hora.



Menys diferència a Espanya

A l'Estat, els treballadors van guanyar 23.646,50 euros de mitjana l'any 2017, un 2,1% més que l'any anterior. Per sexes, entre els homes el salari mitjà va ser de 26.391,84 euros i per a les dones 20.607,85 euros. Segons l'INE, la diferència entre la remuneració dels homes i les dones es redueix en llocs de treball similars, com el mateix tipus d'ocupació, tipus de contractes o tipus de jornada, entre d'altres.

UGT va denunciar que encara que el sou mitjà va créixer un 2,1%, els treballadors van guanyar una dècima de poder adquisitiu.