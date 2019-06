El pernil de tres empreses gironines dona sabor a l'Any del Porc a Taiwan

Taiwan celebra l'Any del Porc i Espanya vol aprofitar el filó. I quina millor forma de fer-ho que amb un pavelló amb productes porcins espanyols instal·lat en la Fira Internacional d'Aliments de Taipei, que es clausura avui. Per primera vegada, la presència espanyola en la Fira està organitzada per la Interprofessional Agroalimentària del Porcí de Capa Blanca (Interporc) a través d'un conveni de col·laboració amb el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

L'objectiu és promocionar la carn porcina espanyola com a referent de qualitat, seguretat alimentària i versatilitat, expliquen fonts de l'associació. Interporc, entitat sense ànim de lucre que agrupa «un 90% del sector» i representa tota la cadena de valor «des de la granja a la taula», ha vingut juntament amb cinc empreses espanyoles, detalla la seva directora de promoció internacional, Cristina Marí.

Les gironines Batallé, Friselva i Olot Meats, juntament amb El Pozo i Grupo Jorge, mostren aquests dies els seus productes en la Fira, en el marc de la qual mantenen nombroses trobades empresarials, tant amb distribuïdors locals com amb grans superfícies. En només dos dies han tingut lloc més d'un centenar de reunions i està previst que, entre ahir i avui, se'n celebrin bastantes més, avança el coordinador d'aquestes trobades, Andrés Herrera-Feligreras, qui celebra que «la Fira està sent un èxit».

Les firmes fan ús de diferents estratègies d'entrada en el mercat taiwanès i consolidació de negoci, que van des de la venda amb marca blanca al desenvolupament de marca pròpia fins a establir aliances amb grans distribuïdors i minoristes o fins i tot a vendre directament mitjançant representants establerts a l'illa. Sigui com sigui la que triïn, totes elles tenen un interès especial en el mercat taiwanès pel seu alt potencial i creixement sostingut de la demanda en el sector.

Encara que l'Any del Porc és presagi d'inestabilitat o perill en l'horòscop xinès de Taiwan, els mals auguris semblen no afectar les exportacions de producte porcí espanyol a l'illa, com sí que està succeint a altres països als quals se'ls està prohibint l'accés per la pesta porcina o per l'exigent regulació d'entrada en el sector carni. Molt al contrari: Espanya és ja el segon proveïdor de carn porcina de l'illa i compta amb prop de deu escorxadors i gairebé un centenar de plantes processadores autoritzats per les autoritats sanitàries taiwaneses.