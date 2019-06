Pesta porcina a la Xina, oportunitat de negoci a Girona

Repercussions d'una crisi global. L'epidèmia ja ha disparat la cotització del porc en el mercat de futurs. A la llotja de Lleida, de referència a Espanya des del gener, el preu ha pujat un 39% i ja està en 1,44 euros el quilo.

a Xina va detectar el primer brot a l'agost de l'any passat i, des de llavors, el virus -que no afecta els éssers humans- s'ha estès per tot el país i ha travessat les seves fronteres per provocar també una epidèmia en la veïna Vietnam. Segons l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO), la pesta porcina africana també afecta ja en menor mesura Mongòlia, Corea del Nord i Cambodja. En total, han mort o s'han hagut de sacrificar més de tres milions de porcs.

Els productors gironins de carn de porc es debaten entre la inquietud i l'optimisme. L'empresari gironí Joaquim Caula va confessar en una roda de premsa fa unes setmanes que l'epidèmia de pesta porcina que s'ha expandit amb força per la Xina pot suposar una gran oportunitat de negoci davant la previsió que el gegant asiàtic necessiti importar més carn de porc, però també hi ha el temor que el brot acabi arribant a Espanya. Per ara, la pandèmia ja ha disparat la cotització de la carn de porc, encara que la pujada, de moment, encara no ha arribat als lineals del supermercat ni a les carnisseries, que seria la princpal conseqüència negativa en el futur.

Les indústries gironines estan molt ben posicionades al mercat asiàtic. El mateix Joaquim Caula ja augurava el que s'ha confirmat fa pocs dies: l'important increment de les exportacions. S'estima que l'epidèmia pot generar una caiguda en la producció xinesa del 25%. En xifres, aquest descens equival a uns deu milions de tones de carn. Espanya produeix uns 4,5 milions, per la qual cosa l'efecte ha de ser notable en la resta de països. El clúster gironí –centrat sobretot en el porc– ha arribat a exportar fins a un 40% més durant l'abril.

El gegant asiàtic és el primer productor mundial de porcí amb el 47,94% del total, seguit a gran distància per la UE, amb més del 13%, i els Estats Units, amb el 10,61%. La declaració de brots de Pesta Porcina Africana (PPA) a la Xina ha estat devastadora per al seu sector porcí i, segons les dades del Ministeri d'Agricultura de la Xina, la cabanya porcina s'havia reduït en un 22% a l'abril, encara que altres fonts assenyalen que aquesta xifra podria arribar al 70%.

L'epidèmia ja ha disparat la cotització del porc en el mercat de futurs, un augment que també s'ha deixat notar en la llotja de Lleida, de referència a Espanya. Des de gener el preu ha pujat un 39% i ja està en 1,44 euros el quilo. Els empresaris gironines confien que l'encariment no acabi arribant a la venda al públic.

El consum de carn de porc a la Xina s'ha reduït en un 10-15% en l'últim any i, encara que el nivell de consum varia entre els diferents canals de distribució, aquest descens podria atribuir-se a una major preocupació per la seguretat alimentària.



Noves oportunitats per a altres

Això signfica també oportunitats per a altres industries càrnies. Respecte als canals de distribució, s'observen variacions, especialment en el cas de les grans marques que s'estan decantant cap a altres fonts de proteïna, com el pollastre. De forma similar, el sector de l'hostaleria (restaurants, serveis d'àpats, col·legis, etc.) està seguint aquesta mateixa tendència cap al pollastre i altres fonts de proteïna animal.

De fet, el preu del pit de pollastre s'ha vist incrementat en un 44% en el que portem d'any. No obstant això, l'increment dels preus de la carn de boví, d'oví i de pollastre ha estat menys accentuat en el cas dels mercats minoristes, la qual cosa implica que el canvi cap a proteïnes alternatives a la carn de porc s'està produint, principalment, en les grans cadenes de distribució en resposta a les preocupacions dels consumidors.

Importants productors d'aus de corral, com el Brasil o Tailàndia, també poden beneficiar-se dels canvis en el consum, així com dels preus més baixos de la soia davant la menor demanda de la Xina, que és responsable de gairebé dos terços de les importacions mundials i destina gairebé la meitat d'aquesta quantitat a alimentar els seus porcs.