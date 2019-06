Els productors de ceràmica de la Bisbal exporten més del 90% de la producció

Els productors de ceràmica de la Bisbal d'Empordà exporten més del 90% dels articles que fabriquen. Això és com a conseqüència de la caiguda de la demanda que han tingut de les botigues locals, que ha obligat el sector a «reinventar-se» i fer peces «exclusives» que venen a l'estranger. De fet, un dels principals clients que tenen els fabricants són les grans firmes de roba com Massimo Dutti o Mango, que fan servir les peces per decorar els aparadors de les seves botigues arreu del món. El membre i expresident del gremi de ceramistes Salvador Figueras destaca que aquesta nova manera de treballar els ha «obert la ment». «Ara fem peces individualitzades. Quan t'aporten la idea de fora, t'ajuda a crear nous projectes», va assenyalar.

De les botigues de l'Aigüeta als grans aparadors de roba d'arreu del món. Aquest ha estat el «viatge» que ha fet la ceràmica de la Bisbal d'Empordà. I és que actualment els grans productors exporten més del 90% del que fabriquen. El motiu és que el consum local ha anat a la baixa i, expliquen, s'han hagut de «reinventar». «Fa uns anys vam veure que havíem de canviar a fer coses personalitzades, perquè no podíem competir contra els fabricants asiàtics», assenyala l'expresident de l'Associació de Ceramistes de la Bisbal.

El francès continua sent un dels principals clients que té la ceràmica bisbalenca. Això es deu, segons explica el gremi, al fet que la cultura del client d'aquesta nacionalitat és «molt diferent». «La veritat és que hi ha molta demanda a fora de peces per encàrrec, que és al que ens dediquem a fer des de fa uns anys», explica Figueras. Però els encàrrecs van més enllà dels particulars que volen decorar alguns espais. Les grans firmes de roba s'han interessat per la ceràmica de la Bisbal per guarnir els seus aparadors d'arreu del món. Figueras explica que Massimo Dutti i Mango són dos dels principals clients que li encarreguen peces.