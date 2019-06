El salari que paguen les gran empreses va créixer un 1,2 per cent a l'abril

La retribució mitjana bruta a les grans empreses que operen a Espanya va augmentar un 1,2% al mes d'abril en taxa interanual, nou dècimes més que en el mes anterior, alhora que l'ocupació va pujar un 2,8%, segons les últimes dades de l'enquesta Vendes, ocupació i salaris de les grans empreses, elaborada per l'Agència Tributària.

Hisenda va destacar que el rendiment brut mitjà (salaris) està afectat pel calendari, ja que algunes pagues extraordinàries es produeixen als mesos de març i abril, però no sempre a les mateixes dates. L'increment mitjà en els dos últims mesos és del 0,8%, el mateix augment que en l'acumulat de gener i febrer i que en el conjunt de 2018.

Per la seva banda, els perceptors de rendiments del treball, indicador fiscal que apropa l'evolució de l'ocupació assalariada, van créixer a l'abril un 2,8%. Aquesta dada «reforça la idea d'estabilitat», segons l'AEAT, ja que s'acumulen sis mesos consecutius amb creixements al voltant d'aquesta xifra.



Creixement de les vendes

Per la seva banda, les vendes totals de les grans empreses van pujar un 2,7% interanual a l'abril, deixant enrere la millora del 2,1% registrada al tercer mes de l'any. No obstant això, l'AEAT va recordar que ja va advertir de la imprecisió d'aquestes mesures per la correcció de l'efecte de la Setmana Santa, celebrada a més en moments diferents el 2018 i 2019. El creixement mitjà de març i abril va ser del 2,4%, increment similar al 2,5% observat en els quatre mesos anteriors.

Així mateix, les vendes interiors van créixer en el quart mes de l'any un 2,5% interanual, per sobre del 2% registrat al març, mentre que les exportacions van registrar a l'abril un avanç interanual del 2,9%, tres dècimes més que el mes anterior.

Les vendes a països de la UE, que eren les que millor comportament havien tingut als mesos de febrer i març, van mostrar un increment més moderat; en canvi, les vendes dirigides a tercers països han crescut prop del 4% en els tres últims mesos.

En concret, les exportacions dirigides a la Unió Europea van augmentar un 1,9% interanual, davant del creixement 2,6% del mes anterior, mentre que les exportacions a tercers es van intensificar amb un avanç del 4,3%, un punt més que el registrat al mes de març.

Finalment, les importacions van augmentar a l'abril un 1,4% en relació amb el mateix mes de 2018, taxa quatre dècimes superior a la registrada al març.