Amazon Prime Day 2019: Els millors consells per aprofitar les gangues

El Prime Day 2019, el dia de compres anual d'Amazon, començarà el dilluns 15 de juliol a les 0.00 i per primera vegada durarà 48 hores, amb més d'un milió d'ofertes per als clients Prime a tot el món.

Hi haurà ofertes amb promocions per temps limitat, accions d'entreteniment i llançaments en línia exclusius, i els clients Prime d'Amazon.es trobaran ofertes de Prime Day a dispositius Amazon, informa en un comunicat.

Els clients Prime a Espanya se sumen als d'Alemanya, Austràlia, Àustria, Bèlgica, Canadà, Xina, Estats Units, França, Índia, Itàlia, Japó, Luxemburg, Mèxic, Països Baixos, Regne Unit, Singapur, i, com a novetat aquest any, Emirats Àrabs Units, per accedir a les ofertes.

La country manager d'Amazon.es i Amazon.it, Mariangela Marseglia, ha explicat que l'objectiu és que Prime Day sigui "el millor moment per ser client Prime, quan pots gaudir de compres, estalvis, entreteniment i d'algunes de les millors ofertes ".

Com a novetat aquest any, hi haurà més d'un milió d'ofertes a tot el món, incloent Ofertes Flash que inclouran preus baixos en les marques més populars.



ANAR REVISANT LES OFERTES

Segons el tipus d'oferta, moltes tindran estoc limitat i es poden vendre molt ràpid, de manera que els organitzadors recomanen als clients Prime revisar freqüentment les noves ofertes que es llançaran al llarg d'aquest esdeveniment de 48 hores.

Des d'aquest mateix dimarts fins al 30 de juny, els clients Prime d'Amazon.es poden obtenir descomptes en diversos productes, com una selecció d'articles com aspiradors, productes per a la Casa Intel·ligent i portàtils.

El Prime Day inclourà els avantatges d'Amazon Prime en entreteniment --incloent Amazon Music, Prime Vídeo i Twitch Prime--, i hi haurà col·laboracions amb actors, músics, atletes i grans marques.

A partir d'aquest dimarts, les Novetats Prime Day estan disponibles en milers de productes a tot el món.



TAMBÉ ARTESANS I PETITS NEGOCIS

A més els clients Amazon Prime poden donar suport a petites i mitjanes empreses a tot el món comprant centenars de milers d'ofertes de Prime Day dels venedors que utilitzen el servei de Marketplace d'Amazon, o de les botigues Amazon Handmade, Amazon Launchpad i altres.

En l'últim Prime Day, les petites i mitjanes empreses que van vendre a les botigues d'Amazon van superar els 1,5 bilions de dòlars en vendes i van oferir centenars de milers d'ofertes a tot el món.

Més de 100 milions de clients en el món tenen els avantatges d'Amazon Prime, amb enviaments gratuïts i il·limitats que inclouen fins i tot el lliurament el mateix dia segons el producte i el preu; i amb accés a determinats articles el mateix dia del seu llançament.