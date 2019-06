Les rebaixes d'estiu generaran 3.500 contractes a Girona, un 3,2% més

Les rebaixes d'estiu generaran més de 3.500 contractes a Girona, un 3,2% més que en 2018. La contractació a Catalunya durant les rebaixes d'aquest estiu suposa un increment del 10% respecte a la campanya de 2018, 2,4 punts percentuals per sobre de la mitjana nacional (7,6%). El present any se situa com el setè de creixement consecutiu, superant per primera vegada les 34.000 signatures.

A escala provincial, Randstad detecta que Barcelona serà la que més creixerà en contractació en rebaixes respecte a 2018, en un 12,2%, a més de ser la que més volum d'ocupació generarà de tot el país, amb 24.510 signatures. La segueix Tarragona (7,8%), Lleida (3,6%) i Girona (3,2%).

Analitzant la sèrie històrica a Catalunya, Randstad destaca que la contractació amb motiu de la campanya d'estiu ha tingut una tendència de creixement constant, excepte un discret descens en 2012 del 4,9%. Des de llavors la xifra no ha deixat de créixer, registrant increments de dos dígits entre els anys 2014 i 2017, fins a aconseguir les 34.410 contractacions en aquest any 2019.

Al conjunt d'Espanya generaran 204.510 contractacions durant els mesos de juliol i agost en els sectors de comerç i transport i logística, a causa de l'augment d'activitat econòmica generada per la campanya de rebaixes d'estiu, on el comerç electrònic té un paper fonamental.

En concret, les més de 200.000 contractacions és la xifra més elevada en els últims 10 anys, segons les dades analitzades per l'empresa de recursos humans Randstad.

La contractació durant les rebaixes d'aquest estiu suposa un increment del 7,6% respecte a la campanya de 2018, quan es van signar 190.067 contractes, i tres vegades més que la xifra registrada en 2009, que va registrar 64.445 signatures. Així, aquest any se situa com el setè de creixement consecutiu en nombre de contractacions, superant per primera vegada les 200.000 signatures.

Des de 2012, la xifra no ha deixat de créixer, registrant increments de dos dígits entre els anys 2014-2017, fins a superar el llindar dels 200.000 contractes en aquest any 2019. «Els períodes de rebaixes han estat tradicionalment positius per a l'ocupació, però en els últims anys encara més, ja que l'increment del comerç electrònic està generant creixements molt notables», va explicar Randstad.

Els perfils més demandats són promotors, dependents i llocs amb perfil comercial, professionals amb competències digitals per treballar en transport i logística.CANTÀBRIA, MADRID I CASTELLA-LA MANXA, LES QUE MÉS OCUPACIÓ CREEN

Respecte a les comunitats autònomes, les previsions mostren que totes les regions incrementen el nombre de contractacions durant les rebaixes d'estiu d'aquest any. Les regions que experimentaran un creixement més acusat seran Cantàbria (11,9%), la Comunitat de Madrid (11,7%) i Castella-la Manxa (10,9%).

Per sobre de la mitjana nacional (7,6%), també se situen les comunitats de Galícia (10,7%), Catalunya (10%), Aragó (9,2%) i la Regió de Múrcia (7,8%), mentre que les que menys ocupació crearan en aquest període són Castella i Lleó (4,6%), Andalusia (4,5%), Extremadura (2,8%) i Navarra (0,3%).

En termes absoluts, Andalusia és la regió on més contractes se signaran durant la campanya de rebaixes, amb 37.720 incorporacions, seguida per Catalunya (34.410), Comunitat Valenciana (25.380) i la Comunitat de Madrid (25.270), mentre que Extremadura (3.420), Cantàbria (3.080), Navarra (2.690), i La Rioja (1.030) són les que registraran menys contractes.

EL COMERÇ ELECTRÒNIC ES CONSOLIDA COM A GENERADOR D'OCUPACIÓ

D'altra banda, el comerç electrònic es consolida com a generador d'ocupació i aquesta nova tendència de consum no només repercuteix en els hàbits de compra, ja que és un dinamitzador del mercat laboral i modifica les necessitats de contractació, a més suposa una adaptació dels professionals a noves habilitats digitals, independentment del sector en el qual operin.

La digitalització i robotización del mercat de treball estan arribant a totes les ocupacions, i cada vegada són més les companyies que requereixen professionals amb coneixements digitals i formació especialitzada.

D'aquesta forma, els perfils lligats a aquests sectors més requerits durant la campanya de rebaixes, com a empaquetadors, carretilleros, mossos de magatzem, transportistes, comercials, professionals d'atenció al client i contact center, seran els més demandats durant aquests mesos, especialment valorats si compten amb competències digitals.