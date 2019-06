L'hoteler Pau Guardans lloga el Mas de Torrent i aterra a Girona

L'operador d'hostaleria de luxe Único Hotels & Real Estate, en mans de Pau Guardans Cambó, ha assolit un acord amb la família Figueras, propietària de l'hotel 'Mas de Torrent', de 5 estrelles i 38 habitacions, i ubicat a Torrent, per a incorporar aquest establiment a partir del pròxim 4 de novembre, després de la temporada d'estiu.

L'operació s'ha fet mitjançant un contracte d'arrendament a llarg termini, si bé Único Hotels disposa d'una opció de compra que podrà exercitar en qualsevol moment durant la vigència d'aquest, atès que «el grup opta per la propietat dels immobles en gairebé tots els seus hotels», segons explica la companyia. Efectivament, tres dels seus actuals establiments -el barceloní 'Grand Hotel Central', 'Único Madrid' i el mallorquí 'Finca Serena' - són propis, mentre que només un -el madrileny 'The Principal'- és llogat.

Així mateix, els plans d'Único Hotels inclouen tancar l'hotel a l'hivern per a abordar una reforma i actualització d'instal·lacions, reenfocant la proposta de luxe que l'hotel ofereix i reobrir-lo en la primavera del 2020, incorporant alguns canvis. Aquest procés serà assumit per l'operador, que preveu destinar al mateix dos milions d'euros per a la inversió. Per part seva, la marca de comercialització 'Relais Châteaux' serà el segell de qualitat amb el qual continuarà operant. Des d'Único Hotels es defineix el 'Mas de Torrent com un «referent llegendari del luxe a la comarca de l'Empordà, a Girona, creat fa ja 30 anys».

«Per a Único, té un especial significat incorporar a la seva col·lecció d'hotels de luxe un hotel amb el prestigi de 'Mas de Torrent Hotel & Spa», va expressar Pau Guardans, president de l'operador, segons recollia Alimarket. «Ens fem càrrec d'un magnífic llegat. Des de la seva creació pel desaparegut Jani Figueras, l'hotel ha estat un referent del bon gust i la cura en els detalls. Esperem poder oferir en el futur una experiència de màxim nivell a tots els nostres clients». El 'Mas de Torrent' és el resultat de la rehabilitació d'una antiga masia de camp del segle XVIII.

Único Hotels es troba en plena fase de creixement, vertebrat en dues línies, sempre dins del segment de luxe: establiments urbans i uns altres en entorns naturals. D'aquest últim tipus és el citat 'Mas de Torrent', com també ho és l'incorporat el mes d'abril passat, el 'Finca Serena', de Montuïri (Mallorca), i ho serà el futur 'Finca Gayeta', també mallorquí, previst per a 2021.

Per part seva, Grup Mas de Torrent té a més els petits hotels boutique 'El Far de Sant Sebastià', de Llafranc, i 'Casa Vincke', de Palamós, obert el 2017. Així mateix, en el terreny de la restauració compta amb els establiments gironins 'Far Nomo', de Llafranc, 'Nomo Nàutic', de Sant Feliu de Guíxols, i 'Jani', de Palafrugell, els tres explotats conjuntament amb l'operador de cuina asiàtica Grup Nomo.