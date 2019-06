Endesa invertirà 675 milions a Catalunya per millorar infraestructures

Endesa invertirà a Catalunya en els propers tres anys (2020-2022) un total de 675 milions d'euros bruts a per millorar les seves infraestructures. L'objectiu és desenvolupar i reforçar la xarxa elèctrica d'alta, mitjana i baixa tensió a totes les comarques on opera la companyia, amb l'objectiu de consolidar i incrementar la qualitat del subministrament elèctric als seus més de 4,4 milions de clients repartits arreu del territori. A Girona hi haurà actuacions com repotenciar la línia d'alta tensió a 110 kV a Juià-Xirgu per millorar la fiabilitat a les comarques d'aquesta demarcació. També es preveu la instal·lació d'un nou transformador AT/MT de 25 MVA a la subestació de Llançà, que incrementarà la fiabilitat i el suport del mercat elèctric a la comarca de l'Alt Empordà, així com la renovació tecnològica de l'aparellatge elèctric a la subestació de Figueres.

Els principals eixos d'aquest pla d'inversió consisteixen en la renovació i millora de les línies elèctriques, l'automatització dels sistemes usats per operar la infraestructura -cosa que permetrà actuar més ràpid en cas d'incidència- i l'augment de la capacitat de la xarxa de distribució en alta tensió.

En total, Endesa preveu portar a terme un total de 645 actuacions per a objectius com enfortir la xarxa davant eventuals incidències, principalment de caràcter meteorològic.

Estendre noves línies per ampliar l'estructura mallada de la xarxa o bé substituir el cable convencional per cable trenat són alguns exemples de les esmentades actuacions, que a la ciutat de Barcelona suposaran la renovació de 60 quilòmetres de la xarxa soterrada.

Aquest paquet global d'inversions inclou 7,2 milions per reduir el risc d'impacte o d'electrocució d'aus en les línies aèries de distribució elèctrica o 8 milions més per a la renovació tecnològica dels parcs de mitjana tensió en les subestacions d'alta i mitjana tensió.

D'una altra banda, la companyia Endesa instal·larà uns 2.400 dispositius per controlar i maniobrar la xarxa a distància des del centre de control de la companyia, per a la qual cosa invertirà uns 46 milions d'euros.



Mil quilòmetres de xarxa nous

La repotenciació de la xarxa, és a dir, l'augment de la capacitat de distribució en alta tensió, és un altre dels objectius del pla inversor, i per a això s'instal·laran 230 megavoltiamperis (MVA) addicionals de potència en transformació a subestacions, i s'estendran i canviaran cables a la xarxa en un total de 1.013 quilòmetres de línia.

A la província de Barcelona, se substituirà un transformador de la subestació de Sant Boi de 150 MVA de potència per un nou de 200 MVA, i s'introduirà un nou transformador a la subestació de Facultats, a Barcelona ciutat, així com la renovació tecnològica de diverses subestacions, entre altres actuacions.

A les comarques de Tarragona es construirà una nova subestació al Vendrell, mentre que a la zona de Lleida s'acabarà l'anomenat pla Lleida, amb una inversió extraordinària de 27,6 milions destinats a sis eixos principals d'actuació.