L'Airef proposa una renda mínima de 430 € que reduiria la pobresa

L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) ha proposat una renda mínima estatal de 430 euros que reduiria un 60% la pobresa severa. Aquest és un dels dos models que l'organisme ha proposat en l'informe sobre aquesta matèria després que CCOO i UGT presentessin una ILP per establir una prestació d'ingressos mínims. L'AIReF estima que l'ILP presentada pels sindicats milloraria la distribució de la renda en un 4% i reduiria la pobresa extrema un 28%, amb un cost fiscal d'entre 7.200 i 9.800 MEUR però apunta algunes mancances i per això planteja un sistema alternatiu que defensa que reduiria la taxa per sota de la mitjana de la UE. L'estudi conclou que a l'Estat hi ha un sistema d'ingressos mínims fraccionat que presenta «disparitats territorials». Afegeix que hi ha uns «nivells reduïts d'eficàcia en termes de redistribució» i «poca efectivitat» a l'hora de reduir les taxes de pobresa.