Neix Briolf Group, una nova aliança de companyies de pintura

Nova aliança empresarial sorgida de les comarques gironines. Quatre companyies catalanes i una d'anglesa, especialitzades en química i pintura, han creat Briolf Group. L'artífex de la nova corporació és la gironina Roberlo, amb seu a Riudellots de la Selva. El nou grup suma 800 treballadors i té presència comercial a més de 120 països. Aquest 2019, Briol Group preveu superar els 125 milions d'euros (MEUR) de facturació consolidada, cosa que suposa un increment del 15% en comparació amb l'agrupat de totes les empreses al llarg del darrer exercici.

El president del conglomerat, Jaume Juher, subratlla que Briolf neix amb l'objectiu de "transformar empreses familiars en un grup empresarial de presència mundial" i que això "aporta més estabilitat econòmica a llarg termini" a les diferents empreses que integren l'aliança.

Briolf Group el formen cinc companyies d'especialitats químiques –dedicades, sobretot, al món de la pintura- algunes de les quals compten amb més de 50 anys d'experiència al sector. El conglomerat empresarial sorgeix del pla d'expansió de l'empresa familiar Roberlo, amb seu a Riudellots de la Selva. La companyia desenvolupa, fabrica i ven pintures per a automòbils i sectors industrials. Actualment, Roberlo té dotze filials i una quota d'exportació superior al 80%.

Segons destaca Briolf Group en un comunicat, "totes les firmes integrants en aquest projecte estan altament especialitzades a oferir solucions per al món de les pintures, els recobriments i els adhesius". A més de Roberlo, hi ha tres companyies catalanes i una d'anglesa que s'han sumat a l'aliança.

Són Montana Colors (amb seu a Sant Vicenç de Castellet i especialitzada en pintures en aerosol per a art urbà i graffiti), Dexia System (empresa de distribució de pintura amb seu a Riudellots i presència a Catalunya, Andorra i el sud de França), Cromaresme (firma de Dosrius dedicada a produir pintura per a aplicacions sobre plàstic i vidre) i Chemfix (ubicada al Regne Unit i especialitzada en produir ancoratges químics).

Briolf Group "emergeix ocupant posicions de privilegi a escala europea, tant pel seu volum de negoci com pel seu grau de diversificació i presència internacional", destaca el comunicat. El conglomerat empresarial té presència a sectors com l'automoció, la indústria, la fixació i els aerosols, compta amb un equip de més de 800 treballadors i s'ha estès comercialment a més de 120 països.

El nou conglomerat s'estructura al voltant de tres pilars, que es recullen al seu lema: 'Persones, passió i química'. Format per més de vint societats –les que sumen les diferents empreses- Briolf Group preveu superar els 125 MEUR de facturació consolidada aquest 2019 (cosa que suposa un increment del 15% respecte l'exercici anterior). La intenció del grup és mantenir els nivells de creixement assolits i, juntament amb algunes noves adquisicions en camps estratègics, poder situar-se dins el top 15 europeu dels grups empresarials del sector en els propers cinc anys.



"Una família de companyies"

A més Briolf Group subratlla que la seva raó de ser és l'aliança, i no la integració. Per això, destaca el comunicat, el conglomerat es concep com "una família de companyies, respectant les diferents cultures empresarials mitjançant una coordinació propera entre les firmes i les estructures de gestió del grup".

"El canvi de mentalitat que implica transformar empreses familiars en un grup empresarial de presència mundial és, sens dubte, un dels principals reptes que hem aconseguit superar amb èxit", detalla Jaume Juher, president del grup Briolf.

Al mateix temps, la unió té per objectiu potenciar i generar més col·laboracions entre les línies d'activitat de les firmes, amb una clara voluntat de diversificació dels sectors. "Això no només ens enriqueix i ens permet ser presents en diferents mercats d'alt valor sinó que ens aporta major estabilitat a llarg termini, amb independència del cicle econòmic", assegura Juher.



Vocació internacional

Briolf Group neix amb clara vocació internacional. El conglomerat ja suma quinze societats a l'estranger i més del 40% de la plantilla treballa en altres països. "Tenim una visió de creixement internacional, mantenint el caràcter familiar, proper i d'implicació amb el territori que té cada una de les empreses que ens componen", assegura Juher.