El nou SMI afavoreix 158.600 persones, un 6% dels assalariats a Catalunya

Un total de 158.600 persones s'han beneficiat a Catalunya de la pujada del Sou Mínim Interprofessional (SMI) fins als 900 euros mensuals, fet que suposa un 5,9% dels assalariats. Aquest és una de les principals dades que aporta un estudi realitzat per CCOO sobre l'aplicació de l'SMI a la primera part de l'any, i que revela també que el 46,4% dels treballadors que cobren el sou mínim han vist com els seus sous han crescut menys del 10%. D'aquest col·lectiu, només un de cada quatre ha vist com el seu sou ha pujat més d'un 20%.

El perfil del treballador que a Catalunya percep l'SMI és el d'una dona, migrada, amb nivells baixos d'estudis i que solen tenir contractes a temps parcial i temporal. Per aconseguir una aplicació correcta de l'SMI, CCOO de Catalunya ha llançat una campanya d'informació i assessorament que porta per lema «Que no te la juguin».

La campanya inclou la posada en marxa d'una aplicació perquè cada persona pugui calcular el sou que hauria de percebre. En el cas que els treballadors considerin que han de reclamar, CCOO ofereix també assessorament.

El sindicat ha demanat als treballadors que estiguin alerta per assegurar-se que l'increment de l'SMI fins als 900 euros, que va entrar en vigor el passat 1 de gener.