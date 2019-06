Agricultura rep el «certificat de bona pràctica» als premis europeus EPSA 2019

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat va informar aquest dilluns que el projecte

«Subministrament de dades gràfiques de les explotacions agràries de Catalunya ( Spatial IACS Data Supply of Farms in Catalonia)», desenvolupat des del mateix Departament, ha estat reconegut amb el «certificat de bona pràctica» o Best Practice Certificate (BPC) en anglès, en la convocatòria dels premis European Public Sector Award (EPSA) 2019.

El Departament d'Agricultura explica que en el projecte es relacionen les diferents eines i bases de dades que des de 2005 es posa a disposició dels agricultors i ramaders de Catalunya per a la millora d'interoperabilitat amb el DARP i per a la gestió de les explotacions agràries. En aquest sentit, el DARP és l'únic organisme pagador europeu que actualment facilita l'accés lliure i gratuït a totes aquestes dades. Aquest accés fomenta la utilització de noves tecnologies, impulsa la creació de noves eines i aplicacions per al sector agrari i, a més, possibilita la seva anàlisi mitjançant processos de Big Data. En paral·lel, el Departament informa com a punt afegit que la institució s'anticipa al que preveu la normativa estatal i comunitària en l'àmbit de transparència i reutilització de les dades de gestió pública.



Premis EPSA 2019

Sota el tema «Noves solucions per a reptes complexos: un sector públic centrat en el ciutadà, sostenible i adequat per al futur», European Public Sector Award (EPSA) 2019 busca fer difusió de les propostes presentades per les administracions públiques que han trobat noves solucions en l'oferta de serveis públics i en la formulació de polítiques innovadores a Europa. Segons apunta el DARP, les propostes presentades es valoren segons sis criteris: la innovació, la possible implicació dels grups d'interès, la rellevància de les accions, l'impacte i resultats, la sostenibilitat, i el potencial d'adaptació per a altres entitats. En la convocatòria d'enguany s'han presentat 160 projectes de 28 països, i 40 projectes han estat premiats amb el «certificat de bona pràctica». El DARP recollirà el guardó entre els dies 4-6 de novembre a Maastricht, Països Baixos. Aquest esdeveniment oferirà una gran oportunitat per als organismes del sector públic europeu per a demostrar el seu rendiment innovador i els seus èxits destacats a un gran públic, essent així reconeguts per estar al capdavant de la innovació del sector públic a Europa.