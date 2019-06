El Corte Inglés dispara el seu benefici un 27,7% el 2018 i redueix el deute un 12,2%

El Corte Inglés va disparar el seu benefici net un 27,7% al tancament del seu exercici fiscal, -entre març de 2018 i febrer de 2019-, fins a aconseguir els 258,2 milions d'euros, la qual cosa li permet encadenar cinc anys de creixement, mentre que el resultat brut d'explotació (Ebitda) es va elevar un 2,2%, fins als 1.075 milions d'euros.

El grup de distribució, que nomenarà aquest mes presidenta Marta Álvarez, va tancar el seu exercici amb unes vendes de 15.783 milions d'euros, la qual cosa suposa un 1,1% més que l'any anterior, segons consta en l'informe de gestió i els comptes anuals, tancades a 28 de febrer de 2019. A més, ha incrementat el seu marge brut en un 1,5%, fins a situar-lo en 4.696 milions d'euros.

El Corte Inglés s'ha mostrat «content» amb l'evolució del negoci aquest exercici en un «mercat competitiu i madur», on s'ha notat la implantació de l'estratègia en els últims dos anys amb la millora de la rendibilitat, les desinversions i la reducció dels interessos, segons van requerir fonts de la companyia.

El gegant de la distribució té previst repartir un dividend de 75 milions d'euros, la qual cosa suposa el 29% del total del seu benefici.

El grup manté la seva forta aposta per l'omnicanalitat, la qual cosa li ha permès reforçar la interrelació entre les botigues físiques i l'entorn 'online', amb un increment del 17,4% en nombre de comandes i de gairebé el 20% en facturació.

Al tancament de l'exercici, el deute de la companyia se situava en 3.367 milions d'euros, la qual cosa suposa una «important» reducció del 12,2% respecte a l'any anterior, concretament, 467 milions d'euros menys. L'empresa va precisar que gran part d'aquest import procedeix de la venda d'immobles i altres actius no estratègics, de la venda d'Optica2000, així com de la generació de caixa operativa.

Fonts del grup van assenyalat que la desinversió d'aquests actius aquest exercici ha ascendit a 350 milions d'euros i que totes les operacions han comportat plusvàlues, l'import de les quals no van precisar.

La companyia ha precisat que entre les fites de l'exercici destaca l'emissió de bons sènior, que ha estat «un fet important» per a l'empresa, per import de 600 milions d'euros amb venciment en 2024 i la col·locació privada de bons sènior per valor de 90 milions d'euros.

En paral·lel, s'ha posat en marxa un procés de desinversió d'actius immobiliaris no estratègics, que s'espera materialitzar, en la seva major part, al llarg de 2019, de la qual han rebut ofertes no vinculants de fons d'inversió, inversors particulars i 'family offices'. «No volem vendre més que el que necessitem», indiquen des de la companyia, que subratlla que l'import que s'obtingui amb aquestes desinversions es destinarà, principalment, a reduir deute.

Així mateix, El Corte Inglés es manté com el «motor» per a la generació d'ocupació amb més de 90.000 ocupacions directes, al tancament de l'exercici.



Línies de negoci

Per línies de negoci, el 'retail', que inclou els grans magatzems d'El Corte Inglés, les cadenes de supermercats Supercor i Supercor Express, els establiments de bricolatge Bricor, i la cadena de moda i complements Sfera, constitueix el principal eix d'activitat del grup i ha assolit una xifra de negocis de 12.974 milions d'euros, amb un resultat brut d'explotació (Ebitda) de gairebé 882 milions d'euros.

El gran magatzem es manté com el format comercial amb major pes específic dins del grup i va tancar l'exercici amb una xifra de negoci agregada d'11.761,64 milions d'euros, un 0,3% més que l'any precedent, mentre que Supercor va elevar la seva facturació agregada un 1,4%, fins als 690,5 milions d'euros.

Per part seva, Sfera, la cadena de moda i complements, ha mantingut una senda ascendent i va tancar l'exercici amb un increment de la seva xifra de negoci agregada de 426,89 milions d'euros, un 4,8% més, acabant l'any amb un total de 430 botigues, de les quals 162 són establiments propis i 268 són franquícies.

Bricor, que continua immers en un procés de reordenació d'espais i d'oferta comercial per a millorar l'experiència del client, va tancar amb unes vendes agregades de 90,75 milions d'euros, la qual cosa suposa una caiguda del 15,7%.

Viatges El Corte Inglés, que se situa com a líder en el seu sector, va aconseguir una xifra de negoci de 2.721,98 milions d'euros, un 4,9% més, mentre que va elevar el seu Ebitda, fins als 63,84 milions d'euros.

L'àrea d'assegurances va elevar un 9,3% les seves vendes, fins als 199 milions d'euros, mentre que les d'informàtica van caure un 4,7%, fins als 703 milions d'euros, però el seu Ebitda va créixer un 7,2%, fins als 35 milions d'euros.

Respecte al canvi en la presidència d'El Corte Inglés, que abordarà el consell d'administració aquest mes amb el nomenament de Marta Álvarez com a nova presidenta del grup en substitució de Jesús Nuño de la Rosa, la companyia va precisar que aquest canvi s'emmarca en l'«absoluta continuïtat» de la gestió del grup.

A més, van confirmarque es mantindrà l'estructura de la companyia amb dos consellers delegats com són Víctor del Pozo, que seguirà al capdavant de l'àrea de retail de la firma, mentre que Jesús Nuño de la Rosa dirigirà les filials de Viajes El Corte Inglés, Informática El Corte Inglés, Financiera El Corte Inglés i Seguros El Corte Inglés.