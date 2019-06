David Torrelles ha estat l'escollit per ser el nou president del CCPAE

El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) informa a través d'un comunicat que aquest dimarts es va constituir la nova Junta Rectora després de celebrar les eleccions del 4 de juny per escollir els nous representants del sector ecològic, entre els inscrits al CCPAE. David Torrelles, d'Unió de Pagesos i representant del subsector dels Productors, va ser escollit president per unanimitat i Jaume Gramona, del subsector dels Elaboradors, Comercialitzadors i Importadors, va ser el més votat per assumir la vicepresidència del Consell Català de Producció Agrària Ecològica.

La consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, va assistir a la sessió de la Junta i va expressar el seu suport cap als nous representants del sector ecològic català: «Voldria agrair al CCPAE les seves tasques diàries per tal d'assegurar una certificació de qualitat i encoratjar-los a continuar treballant».



Objectius del nou president

Alguns dels objectius de Torrelles són: «Fer un estudi de modificació de les quotes dels serveis als operadors», «facilitar la relació amb l'inscrit i agilitzar les gestions, fent un pas decidit cap a l'administració electrònica i la relació telemàtica amb els operadors» o «que els aliments ecològics siguin introduïts als mercats municipals i menjadors públics».