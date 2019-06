Estratègia Aposta per les experiències, per internacionalitzar i per l'omnicanalitat

?La companyia manté la seva estratègia de convertir a El Corte Inglés en el gran aparador de les marques, tant nacionals com internacionals i impulsant amb força la seva marca pròpia, així com una ferma aposta per la omnicalidad, la transformació digital per a connectar la botiga física amb l''online' i continuar per generar la millorar experiència de compra.

També treballa a impulsar la internacionalització a través de la venda a operadors d'altres països de productes de marca pròpia, tant en l'àrea d'alimentació, com en altres divisions com a moda i llar.

D'aquesta forma, El Corte Inglés manté activa la cerca d'aliances amb empreses que els «faci més fortes» com les realitzades amb Alibaba per a desenvolupar les àrees de comerç minorista, pagaments a través de mòbil o la internacionacionalización; o l'ampliació de l'acord amb Repsol, on s'ha convertit en la seva central de compres, preveu acabar l'any amb 300 botigues i en tres anys aconseguir les 1.000, a més de donar-li suport per a la comercialització d'energia.