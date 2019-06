La FOEG fa empresa des de l'escola

Un armari intel·ligent que, a través d'una tauleta, selecciona les peces de roba (Smart Wardrobe); un raspall de dents amb un dispensador de pasta incorporat (Fastbrush); una funda de telèfon mòbil amb un sensor que dispara una mena d'airbag quan l'aparell és a punt de caure al terra (Fund airbag); un pot pinta ungles multicolor ( Rainbow nails); una cadira de rodes feta a partir d'un carro del supermercat i d'un seient d'autobús ( Minuscart); i una safata de pizza que porta incorporat un tallador (Pizza time). Són els prototips dels productes que han ideat i dissenyat els alumnes de sisè de l'escola El Bosc de la Pabordia de Girona en el marc del programa «Jo de gran vull ser com tu» impulsat per la FOEG i que en la darrera fase (la de desenvolupament del projecte empresarial) compta amb el suport de la Diputació de Girona. El programa té per objectiu acostar el món de l'empresa als estudiants i fomentar l'emprenedoria entre els més petits. La iniciativa es projecta com un programa de referència a les comarques gironines per traslladar els valors empresarials als alumnes.

A partir del programa de la patronal gironina, els alumnes de l'escola El Bosc de la Pabordia no només han après com es desenvolupa un projecte empresarial i a dissenyar el prototip d'un producte sinó que també han pensat en altres elements que cal tenir en compte a l'hora de posar en marxa un negoci, a partir de la metodologia Canvas, com ara el màrqueting per vendre el producte (fer un anunci publicitari i un web) o en el finançament. Fins i tot alguns alumnes s'estan plantejant portar el prototip a empreses i vendre'l.

Per altra banda, els alumnes de sisè de l'escola Dr. Masmitjà de Girona en el seu projecte empresarial han prioritzat un altre element que consideren que han de tenir en compte totes les empreses: la part de responsabilitat social corporativa. En aquest sentit, els 2.700 euros que han obtingut amb la venda dels productes elaborats amb el projecte empresarial (clauers, braçalets, ventalls, agulles de pit i punts de llibre, entre d'altres), i amb un projecte solidari de l'escola, els han entregat a l'Oncolliga per la compra de diferent material pels malalts de càncer. La presidenta de l'entitat, Lluïsa Ferrer , va explicar durant la presentació del projecte, que es va dur a terme a final de curs, que els diners recaptats serviran per comprar coixins i matalassos antiescares, crosses i cadires giratòries de banyera.



Quatre anys de treball intens

Ernest Plana, president de la FOEG, considera que «aquests projectes són el resultat de quatre anys de treball intens acostant la figura de l'empresari i el món de l'empresa a les escoles i a alumnes d' 11 i 12 anys amb uns resultats molt satisfactoris». «Estem molt orgullosos dels projectes empresarials que han ideat els alumnes i de la creativitat que hi han abocat», afegeix Plana.

Aquests projectes empresarials i els prototips , que s'han presentat recentment, formen part de la darrera fase del programa de la FOEG «Jo de gran vull ser com tu «que també inclou xerrades a les escoles i visites a diverses empreses. I també són la culminació de tot el que els alumnes han après durant el curs en què han estat treballant com funciona una empresa, segons han explicat els professors de les dues escoles. En el cas d'El Bosc de la Pabordia de Girona els alumnes han desenvolupat el projecte empresarial integrat a l'assignatura d'anglès.

Els professors i directors de les escoles que han participat en el programa asseguren que contribueix a transmetre als alumnes els valors de constància, esforç, i perseverança.

Quim Cufí, professor del Dr. Masmitjà de Girona, afirma que «el programa de la FOEG ha fet que els alumnes canviïn la percepció que tenien de l'empresari, com una persona seriosa i que va vestida de color negre, i ara el veuen com una persona que es qüestiona les coses i que es posa objectius». «I això és precisament el que volem inculcar als alumnes, que vagin per la vida pensant-se les coses», afegeix Cufí.

Maria Codina, professora d'El Bosc de la Pabordia de Girona i impulsora del projecte d'emprenedoria d'aquest centre, afirma que «el programa permet als alumnes no només conèixer què fa un empresari sinó com s'organitzen les feines en una empresa o les diferents categories laborals».

Per la seva banda els alumnes diuen que l'experiència ha estat satisfactòria ja que els ha permès descobrir coses que no sabien sobre el món de l'empresa; i, fins i tot, alguns han assegurat que s'estaven plantejant convertir-se, en el futur, en un empresari.