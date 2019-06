Habilitats per al «trading» (iI)

Quines són aquestes habilitats?

La principal és pensar en probabilitats. Acceptar que tenint un mètode amb percentatge d'encert del 70 per cent, sobre deu operacions que a priori seran positives, tres acabaran en negatiu, minvant així el nostre compte. S'ha de tolerar i acceptar aquestes tres operacions negatives, ja que aquesta circumstància permet aprofitar-nos de les set que són positives. Sembla senzill a priori, però és el més complex al que s'haurà d'enfrontar un trader novell.

Els traders tenen tendència a personalitzar el resultat d'una operació. D'aquesta manera, si guanyen són els elegits; si perden, gairebé no aixequen el cap; oblidant-nos en els dos casos de la incertesa que impera habitualment en el mercat. Un trader pretén ser la part que suma al mètode, quan en realitat hauria de ser la part que realment no resta. En tot cas, cal recordar que la pèrdua sempre sol atacar l'ego de les persones.

Si entenem el trading com un negoci, les pèrdues seran les «factures» que són imprescindibles per al bon govern de l'activitat, seran els rebuts, els productes, el sou dels empleats, els proveïdors... En definitiva, es tracta de totes les despeses que ens permeten seguir operant en el mercat, «obrir» el nostre negoci.

Si intentem tenir el cent per cent d'encerts, està clar que finalment acabarem deixant el trading perquè és impossible. Limitar pèrdues utilitzant l'stop correcte és la millor vacuna per a un trader.



El límit el posa cadascú

Finalment, és necessari recordar que la vida no és el que penses, és el que fas. Si no t'arrisques a res, t'arrisques a tot. El que s'ha de fer és triar un objectiu, com viure del trading, i desenvolupar-lo. No es pot fer de la recerca de la perfecció una excusa perfecta per no acabar mai de començar. Volem ser feliços, no fer-nos desgraciats. Pensem massa, sentim molt poc, vivim encara menys. No ens lliurem als que ens esclavitzen, reglamenten les nostres vides i ens diuen què hem de fer, dir i sentir. Si esteu disposats a tots aquests canvis, sempre trobareu persones que vulguin ajudar-vos.