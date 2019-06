Tesla s'aproxima al rècord històric de lliuraments de cotxes

Tesla podria estar a la vora d'un rècord trimestral de lliuraments de vehicles, encara que el fabricant d'automòbils elèctrics haurà d'anar «a per totes» en els últims dies del mes, va dir el màxim responsable de la companyia, Elon Musk, en una circular interna.«Hi ha molta especulació respecte als lliuraments dels nostres vehicles aquest trimestre», va dir Musk als empleats en un correu electrònic el dimarts. «La realitat és que estem encaminats cap a un rècord històric, estarà molt a prop. No obstant això, si fem tot el possible, podem aconseguir-ho sens dubte!», deia.

Tesla s'ha desplomat un 34% aquest any, en part a causa de la preocupació per la demanda, que Musk ha minimitzat reiteradament. La companyia pronostica que lliurarà entre 90.000 i 100.000 automòbils en el segon trimestre, després de lliurar només 63.000 vehicles als clients en els primers tres mesos de l'any. Les accions van pujar un 1% a 221,98 dòlars en les operacions prèvies a l'obertura del mercat als Estats Units.

El millor trimestre previ de la companyia per a lliuraments va ser el total de 90.700 vehicles en els últims tres mesos de 2018.«Ja tenim suficients comandes de vehicles per a batre un rècord, però els automòbils adequats no estan tots en els llocs correctes», va escriure Musk. La logística i el lliurament final són extremadament importants, així com la demanda de variants de vehicles que estan disponibles localment, però que no poden arribar a les persones que van sol·licitar aquesta variant abans del final del trimestre.

El preu objectiu mitjà dels analistes per a les accions de Tesla s'ha desplomat des de 342,84 dòlars als 269,39 dòlars a principis d'aquest any, segons dades recaptades per Bloomberg. Setze analistes recomanen «vendre» accions de la companyia, enfront de vuit recomanacions de «mantenir» i 12 que aconsellen «comprar». Alguns dels escèptics de Tesla, entre ells David Tamberrino de Goldman Sachs, adverteixen que si bé els lliuraments poden superar l'extrem inferior de l'estimació de la companyia per al segon trimestre, pot ser que l'impuls no sigui sostenible.