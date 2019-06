El TSJC dona la raó a la Generalitat i valida el sistema de subvencions als CETs

Una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha validat la concessió de subvencions de la Generalitat als Centres Especials de Treball (CETs) del 2017, que prioritzava les persones amb dificultats d'accés al món laboral. La sentència indica que el criteri escollit, el d'atendre de més a menys grau de discapacitat, «es fonamenta en donar prioritat a les persones que tenen més dificultat per inserir-se al mercat laboral per tenir un grau de discapacitat» i considera que aquesta «mesura de discriminació positiva» està «motivada per criteris objectius i raonables».

D'aquesta manera, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha valorat que la resolució els dona la raó sobre les prioritats establertes a les bases reguladores de la concessió de subvencions als CETs en l'ordre de maig del 2017, impugnada per la Confederació Nacional de CETs.

Treball ha defensat que la sentència del TSJC «valida la necessitat de prioritzar les persones amb discapacitat amb més dificultat d'accés al mercat de treball». A més, «avala la capacitat del Departament de donar suport a les entitats, amb els fons propi i línies i estratègies catalans específics, que complementen l'infrafinançament del Govern espanyol».

En aquest sentit, ha criticat que l'executiu estatal, «malgrat es va comprometre públicament, encara no ha convocat la Conferència Sectorial de Treball» per aprovar l'increment dels ajuts econòmics per fer front a l'augment del Salari Mínim Interprofessional (SMI).

Sobre aquest aspecte, la conselleria ha recordat que ha ampliat un 22% el pressupost als CETs, uns 7 MEUR més. De fet, el Departament va signar un acord amb el Comitè Català de Persoens amb Discapacitat (Cocarmi) per destinar 57 MEUR a promoure la inserció laboral de les persones amb discapacitat, dels quals 42,5 MEUR estan destinats a compensar la pujada de l'SMI als CETs.