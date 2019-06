Hisenda reclama 134 milions a un distribuïdor de licors de Vilamalla

Es presenta com una sucursal dedicada al comerç de productes a granel i a l'envelliment de més de deu milions de litres de destil·lats, principalment Brandi. Aquesta sucursal també coordina les activitats comercials i logístiques per a clients minoristes a gran escala a Espanya i Portugal. Però la desconeguda Vittone 1842 és una de les empreses amb seu a Espanya que té un deute més elevat amb Hisenda. L'Agència Tributària reclama més de 134 milions d'euros a aquesta societat amb seu a Vilamalla i que no presenta comptes des de l'any 2012.

Dedicada a la destil·lació de licors, aquesta companyia empordanesa té només un empleat. I malgrat aquesta circumstància, el 2012, l'últim any que va presentar comptes, va declarar unes vendes de 23 milions d'euros. El seu administrador únic, l'italià Giovanni Polini, va morir el 2017 als 77 anys a conseqüència d'un infart, segons recollia un diari de Bèrgam. El seu grup va néixer a la calor de la fabricació de vodka, es va expandir pels Estats Units i Rússia i va arribar a produir 25 milions d'ampolles. Encara avui, deu més de 134 milions d'euros a Hisenda.

L'Agència Tributària va donar a conèixer dijous el llistat de morosos de l'any 2019 entre les societats i persones que deuen més d'un milió d'euros. L'empresa de Vilamalla fa que el deute mínim entre les empreses gironines superi de llarg els 250 milions d'euros. Més avall hi ha el Club Bàsquet Girona, amb 10,1 milions d'euros i Hotels Rosincs SL, que deu 9,8 milions d'euros.

L'Agència Tributària ha fet pública la llista de morosos amb Hisenda, que, a data de juny de 2019, incorpora 4.028 noms (3.713 són persones jurídiques) que deuen més de 14.100 milions a les arques públiques. La llista s'ha actualitzat respecte al juny del 2018 i, segons les dades que publica l'Agència Tributària, la cinquena edició d'aquest llistat reflecteix un 6,7% menys de deutors i una reducció de l'import pendent d'un 7,8%.



Menys morosos a la llista

Respecte a la primera edició de desembre de 2015 (feta amb dades recopilades al juliol del mateix any), el nombre de deutors s'ha reduït en 2.000 noms. Concretament, un total de 2.079 deutors que figuraven en el primer llistat ja no apareixen al cinquè, de manera que més del 42% dels deutors del primer llistat ja no es troben en la situació que motivaria la seva aparició en el llistat de grans deutors.

Fa un any, el nombre de deutors del primer llistat que ja no apareixien en el quart era el 31%; d'aquesta manera, en un any el percentatge de deutors inicials (primer llistat) que han desaparegut de les llistes ha crescut en onze punts (en dos anys, més de 20 punts).



El máxims deutors

El Grup Isolux Corsan i Reyal Urbis eren les dues societats amb deutes més grans a 31 de desembre de 2018, segons la llista de morosos elaborada pel Ministeri d'Hisenda, en la qual figuren els deutes amb Hisenda superiors al milió d'euros.

En concret, Grup Isolux Corsán té un deute amb Hisenda de 315,8 milions, mentre que la seva filial Isolux Corsán Concessions deu 53,95 milions d'euros, la qual cosa llança un deute superior als 369,7 milions d'euros.

El Grup Isolux desbanca així la immobiliària Reyal Urbis, que amb 353,2 milions (8,3 milions menys que l'any anterior) és la segona empresa que més deu al fisc.

Just després dels principals deutors es troba l'esmentada societat Vittone 1842, que deu 134,2 milions. Nozar, per la seva part, ha reduït significativament el seu deute, que passa de 197,6 milions en 2017 a 56,8 milions d'euros al tancament del passat exercici.



Famosos a la llista

L'expilot de motociclisme Sito Pons apareix per primera vegada en la llista de morosos publicada aquest dijous per Hisenda per tenir, a 31 de desembre de 2018, deutes amb l'Administració Tributària superiors al milió d'euros. En concret, l'excampió mundial de motociclisme Sito Pons té un deute de 1,95 milions d'euros. També entra María Paz Campos Trigos, nom real de l'actriu Paz Vega, que deu 2,49 milions d'euros.

En canvi, abandonen la llista el cantant Miguel Bosé; el futbolista Dani Alves, i el polèmic col·laborador de televisió Kiko Matamoros. El fet que hagin sortit d'aquest llistat no significa necessàriament que hagin saldat el seu deute, només que aquesta no supera el milió d'euros que és el mínim marcat a la llista.

Per la seva banda, es mantenen en la llista, més o menys amb el mateix deute, l'exvicepresident del Govern i expresident de Bankia, Rodrigo Rato; la presentadora de televisió Patricia Conde; l'expresident del Reial Madrid Lorenzo Sanz i l'advocat José Emilio Rodríguez Menéndez.

Rodrigo Rato, que es va incorporar l'any passat per primera vegada a aquest llistat de morosos, presenta un deute d'1,01 milions d'euros, lleugerament per sobre de la que apareixia l'any anterior.

Per la seva part, l'expresident del Reial Madrid Lorenzo Sanz manté el seu deute d'1,36 milions d'euros i l'advocat José Emilio Rodríguez Menéndez deu 3,6 milions d'euros a la Hisenda Pública. En tots dos casos, el deute es manté respecte a l'anterior llistat.

Mentrestant, l'expresident de Banesto Mario Conde té un deute de 12,37 milions d'euros amb Hisenda, per sota dels 14,9 milions que figuraven en l'anterior llistat de morosos. És una de les persones físiques que més ha retallat el seu deute en relació a la llista precedent.