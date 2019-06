Tusquets tornarà a optar a la Cambra de Barcelona si es repeteixen les eleccions

El financer Carles Tusquets, que va optar a la presidència de la Cambra de Comerç de Barcelona i ha recorregut els resultats per presumptes irregularitats en el procés electoral, es tornarà a presentar al càrrec si el jutge li dona la raó i han de repetir-se les eleccions.

En declaracions al programa Converses de Cope-Catalunya, Tusquets ha afirmat que donarà el pas «si tinc el suport del meu equip» en cas que el jutge dictaminés que el procés electoral a la corporació empresarial no es va ajustar a la legalitat i haguessin de repetir-se les eleccions.

Les passades eleccions a la Cambra van donar la victòria a la candidatura independentista que va portar a la presidència Joan Canadell, però tant Tusquets com un altre dels aspirants al càrrec, Ramon Masià, van impugnar el recompte de vots, principalment l'electrònic, davant el TSJC.

Tusquets considera que el recompte no només va vulnerar la llei cameral espanyola, sinó la pròpia normativa autonòmica en matèria de cambres respecte a la «robustesa» de les garanties del vot tan presencial com electrònic.

Tusquets ha precisat que el recurs «no és contra l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), promotora de la candidatura de Canadell, ni contra ningú», sinó perquè el procés electoral i el recompte «ha vulnerat drets fonamentals». Tot i això, alerta que durant la campanya Canadell va anunciar que posaria la Cambra de Comerç al servei d'una «república catalana», així com «declarar persona no grata el Rei» i va subratllar que «la Cambra està per ajudar que els empresaris generin riquesa».

Així mateix, defensa que la Cambra busqui aliances amb les altres cambres espanyoles i aposti per la bicapitalitat Madrid-Barcelona, en la línia del que fan altres òrgans econòmics com el Cercle d'Economia i la patronal Foment.

D'altra banda, afirma que no preveu una nova recessió econòmica, encara que sí una desacceleració del creixement, i avisa que en el cas de Catalunya hi ha decisions empresarials «en espera» per la inestabilitat política, així com oportunitats d'inversió «perdudes» derivades del procés.

El financer, que ha denunciat que Catalunya és el lloc on existeix «la pressió fiscal més gran per als empresaris a Europa», acaba de publicar un llibre sobre economia financera orientat al públic en general.