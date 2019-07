Pronostiquen que la criptodivisa de Facebook amenaça el negoci dels bancs

Lliura, la criptodivisa anunciada per la multinacional tecnològica Facebook, té potencial per amenaçar el negoci de les entitats bancàries, segons informes publicats aquesta setmana per les agències de qualificació creditícia Moody's i S&P Global. Quan la companyia dirigida per Mark Zuckerberg va presentar Lliura la setmana passada, va indicar que es llançaria a la primera meitat de 2020 amb dues funcions principals: transaccions entre particulars i pagaments. No obstant això, Facebook va assegurar que, amb el pas del temps, també està prevista la prestació d'altres serveis financers.

«El llançament d'una plataforma alternativa de pagaments per un líder tecnològic tan important com Facebook és probable que acceleri la quota de mercat dels pagaments electrònics sobre l'efectiu i els xecs», va assegurar l'analista de Moody's Robard Williams. De la mateixa manera, l'analista de S & P Mohamed Damak també considera que «l'evolució de la infraestructura de pagaments s'accelerarà» una vegada que la criptodivisa de Facebook estigui a disposició del públic.

Entre les 28 empreses que s'han unit per crear l'Associació Lliura, una entitat radicada a Suïssa que prendrà les decisions pel que fa a la divisa, es troben diverses companyies del sector dels pagaments com Mastercard, Visa, PayPal o Stripe. No obstant això, una de les majors amenaces que planteja Lliura, segons les qualificadores de riscos, és la disrupció del negoci bancari tradicional.

«No hi ha cap banc entre els 28 fundadors de Lliura», va assenyalar Damak. «Això és un indicatiu que hi ha cert escepticisme sobre el seu potencial èxit i preocupacions pels riscos que comporta o un senyal del potencial efecte negatiu que Lliura podria tenir en el negoci bancari i els seus ingressos», va afegir.

En aquest sentit, l'analista de Moody's va afegir que, tot i que Facebook no és la primera companyia a llançar una criptodivisa, amb la seva «immensa» base d'usuaris «podria suposar una amenaça» per als bancs si s'estén el seu ús entre consumidors i empreses.

Precisament per la grandària de l'empresa impulsora de la criptodivisa, els reguladors i bancs centrals de diversos països ja han mostrat la seva cautela i preocupacions davant la seva implementació. El governador del Banc d'Anglaterra, Mark Carney, va assegurar la setmana passada que encara que calia tenir la ment oberta a la potencial utilitat de Lliura, aquesta haurà de sotmetre's a grans estàndards regulatoris.Aquesta mateixa setmana, el seu homòleg nord-americà, el president de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha avançat que Facebook havia dut a terme moltes rondes de contactes amb reguladors i supervisors a tot el món per discutir els seus plans, inclosa la mateixa Fed.

"No estic preocupat pel fet que els bancs centrals no siguin capaços de dur a terme la política monetària per culpa de les criptodivisas", va afirmar el nord-americà.

De la seva banda, el vicepresident del Banc Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, va avançar que, tot i que no podia donar la seva opinió "a priori", els supervisors haurien d'establir unes condicions reguladores "tan elevades com les que existeixen per a altres sistemes de pagament ".

L'informe elaborat per Moody 's també fa referència a aquest punt. "L'adopció de noves formes de divises que s'allunyen del control sobirà plantegen una sèrie de problemes per als països, ja que les criptodivisas podrien afectar la capacitat dels bancs centrals i regionals d'implementar la seva política monetària", ha alertat Williams.