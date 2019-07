El superàvit del sector turístic a Espanya augmenta un 2,1 per cent

El superàvit del sector turístic i de viatges va sumar 9.500 milions d'euros al primer quadrimestre a Espanya, fet que suposa un 2,1% més respecte el mateix període de l'any 2018, 192 milions més, segons es desprèn de les dades de la balança de pagaments del Banc d'Espanya. Aquest resultat és conseqüència d'uns ingressos de 15.540 milions d'euros de gener a abril, xifra que suposa un augment del 4,8%, és a dir 718 milions d'euros més, derivats de la despesa turística estrangera que reverteix a Espanya, i d'uns pagaments dels espanyols a l'exterior de 6.040 milions d'euros, un 9,5% més.

En concret, el superàvit turístic va arrencar aquest any amb una caiguda del 2,1% al gener però posteriorment va registrar increments del 3,1% al febrer i del 4,3% al març. Espanya va rebre 21,4 milions de turistes internacionals en els quatre primers mesos de l'any, una xifra que suposa un 4,4% més que en el mateix període del 2018, segons les dades provisionals de l'Enquesta de Moviments Turístics a la Frontera (Frontur), que van gastar 22.489 milions d'euros, amb 5,1% més, segons Egatur.

Cal tenir en compte, tanmateix, que els ingressos per turisme es refereixen a la despesa dels turistes internacionals que reverteix a Espanya i no inclouen, per tant, la despesa realitzada a l'origen. Per aquest motiu, difereix de la dada de la despesa comptabilitzada per l'enquesta Egatur. A més, la Setmana Santa, època en la que sol començar la demanda estatal al sector, va ser l'any passat al març i aquest any a l'abril.Amb les últimes dades, les pernoctacions en el conjunt d'allotjaments turístics espanyols (hotels, apartaments, càmpings, allotjaments de turisme rural i albergs) van augmentar un 7,9% a l'abril per la Setmana Santa. En el període agregat març-Abril, van créixer un 2% les estades en el conjunt dels establiments. L'estada mitjana es redueix un 0,6% a l'abril i s'ha situat en 3,2 pernoctacions per viatger.