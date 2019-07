Tot el que has de saber sobre la nova normativa del pa

La nova normativa de qualitat del pa ha entrat en vigor aquest dilluns per garantir als consumidors l'adquisició de productes perfectament etiquetats i caracteritzats, segons el Ministeri d'Agricultura.

A través d'aquesta norma, que actualitza la vigent de 1984, es pretén donar més seguretat al consumidor sobre un producte el consum del qual ha baixat un 50% en els últims 20 anys. Si vols saber quines novetats porta la nova normativa del pa, continua llegint.

Les novetats de la nova normativa del pa

El primer efecte d'aquesta nova normativa és que hi haurà més diversitat de pans pels quals es paga l'IVA superreduït (4%). I és que aquesta norma amplia la definició de 'pa comú', per la qual cosa a partir d'ara s'inclouen els elaborats amb farines diferents de la de blat. Aquest últim tipus de pans ara tenien un IVA del 10%.

Una altra de les novetats és que contempla requisits més estrictes per a considerar un pa integral, exigint-se que el 100% de la farina emprada serà integral. Per a aquells pans integrals o d'altres cereals que no estiguin elaborats de forma exclusiva amb aquest tipus de farines, s'haurà d'indicar el percentatge de farina en l'etiquetatge.

En el cas de pa d'altres cereals, també s'inclouen requisits més estrictes, establint-se per exemple per al pa de sègol que sigui elaborat només amb aquest tipus de farina. També es defineix el pa multicereal.

A més, es concreta la definició de massa mare, que es preserva a un tipus d'elaboració que limita l'ús de llevats industrials, i s'estableixen els requisits per a utilitzar la denominació 'elaborat amb massa mare'.

En la norma també es defineix l'elaboració artesana del pa, en la qual ha de prevaler el factor humà enfront del mecànic i els requisits que s'han de complir per a poder incloure aquest esment en l'etiquetatge dels productes.

Finalment i fruit de les negociacions entre les diferents administracions, s'ha inclòs una mesura que limita la quantitat de sal que es pot emprar per a elaborar el pa comú.