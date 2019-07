El Tresor ha col·locat al primer semestre el 53,3 per cent del total previst per al 2019

El Tresor Públic ha col·locat 109.000 milions d'euros al primer semestre de l'any, el que representa el 53,3% de la previsió de 204.500 milions d'euros del programa d'emissions per al conjunt de l'exercici 2019, segons dades facilitades pel Ministeri d'Economia i Empresa. Dijous torna als mercats amb una nova emissió de bons i obligacions de l'Estat. En concret, a la primera meitat de l'any ha captat un total de 73.800 milions d'euros en emissions a mitjà i llarg termini, el que suposa el 60,5% dels 121.900 milions previstos per a aquest any, amb dades fins a l'última subhasta, celebrada el passat 20 de juny. Mentrestant, l'organisme públic dependent del Ministeri d'Economia i Empresa ha col·locat altres 35.270 milions d'euros en lletres del Tresor, el 42,7% que s'estimava per a l'exercici (82.600 milions d'euros).

La ministra d'Economia i Empresa en funcions, Nadia Calviño, va anunciar a finals d'abril que el Tresor Públic reduiria en 5.000 milions d'euros el volum d'emissió neta prevista per al 2019. D'aquesta manera, continua així la reducció de les necessitats de finançament, que quedaran en 30.000 milions, davant dels 35.000 milions establerts a principis d'any.