L'Audiència de Madrid ordena agrupar les causes de Rato

L'Audiència Provincial de Madrid ha anul·lat el processament de l'expresident de Caja Madrid i Bankia Rodrigo Rato pel presumpte delicte de corrupció entre particulars pels contractes de publicitat de les entitats financeres amb Publicis i Zenith i ordena al jutge instructor que acumuli totes les peces que conformen el conegut Cas Rato, sobre l'origen del seu patrimoni, en un únic procés.

La Secció 23 ha estimat parcialment el recurs de la Fiscalia contra la interlocutòria del Jutjat d'Instrucció número 31 de transformació de diligències prèvies en procediment abreujat -equivalent a l'ordre de processament- sobre els contractes firmats per l'entitat financera en els exercicis 2011 i 2012 amb les dues empreses sobre l'expansió de la marca Bankia i de la seva sortida a Borsa, en els quals hauria obtingut una comissió de 2,02 milions d'euros.

Es tracta de la primera peça de la causa que havia de ser jutjada, el passat 22 de maig, el jutge instructor Antonio Serrano Arnal el va enviar a la banqueta després que el Ministeri Públic sol·licités per a ell quatre anys de presó per haver participat amb «diverses persones de la seva màxima confiança» per beneficiar-se d'aquest negoci publicitari.

En una interlocutòria del 19 de juny, l'Audiència Provincial revoca íntegrament la resolució anterior, la que proposava que Rato i altres onze persones havien de ser jutjades, perquè el jutjat d'instrucció procedeixi a decretar la unió de totes les peces separades i segueixi un únic procés pels delictes de corrupció en els negocis, delictes fiscals i delicte de blanqueig de capitals.

Els magistrats creuen que acumulant tot el Cas Rato en un únic procediment s'evitarien «pronunciaments contradictoris» que poden donar-se en el cas que la desena de peces obertes pel presumpte origen il·lícit del patrimoni de l'exdirector gerent del Fons Monetari Internacional (FMI) es jutgen per separat.