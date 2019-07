Lecta inverteix 10 milions a la cogeneració de Torraspapel

Lecta, la multinacional paperera configurada al voltant de Torraspapel, ha invertit més de 10 milions d'euros a les seves plantes de cogeneració en l'últim any, sobretot en matèries de medi ambient i seguretat. Les fàbriques de Torraspapel es troben a Sant Joan les Fonts, Saragossa, Motril (Granada), Leitza (Navarra) i Almazán (Sòria). A aquesta estructura cal sumar-hi un centre tecnològic a Sarrià de Ter.

Torraspapel va completar al desembre la compra del 100% de la central de Sant Joan mitjançant l'adquisició del 49% del capital que estava en mans de l'Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energia (Idae). La paperera va pagar 4,1 milions d'euros per aquestes accions. La corporació, amb seu social a Luxemburg, té com accionista de referència al grup de capital risc CVC, que ara fa dos anys va estar a punt de col·locar Lecta a la Borsa espanyola, una operació que l'empresa va frenar a l'últim moment.

La multinacional paperera es va apropar als 1.500 milions d'euros de xifra de negoci i destina 44 milions d'euros a les seves plantes espanyoles. Els 44 milions d'euros en inversions, lleugerament per sota dels 45 milions del 2017, es van concentrar a Leitza, que va rebre 9,3 milions per a nova maquinària i a Almazán, on es van destinar 13,1 milions d'euros a la producció de paper autoadhesiu.De la facturació total tancada de 2018, 1.390 milions d'euros corresponen l'any passat a la comercialització de paper, un 1,9% més respecte de 2017 i 96 milions d'euros, a la venda d'energia produïda en les seves centrals de cogeneració, un 2,1% més respecte de l'any anterior.

Per tipus de productes, el paper estucat va representar el 54% de les vendes de Lecta el 2018, enfront d'un 34% dels papers especials i un 13% del negoci de distribució.